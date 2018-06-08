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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806005
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бетона в 3 квартале 2018 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 06:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Ленина, 47
Почтовый адрес
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Ленина, 47
Контактный телефон
+7 960 801-49-09
Факс
Адрес электронной почты
tdbelor@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серикова Светлана Валериевна
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка бетона в 3 квартале 2018 г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бетона в 3 квартале 2018 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ на закупку бетона в 3 квартаде 2018 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.Блюхера д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРЕЦКИЙ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРЕЦКИЙ
Адрес местонахождения
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Ленина, 47
23.63
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 274
Кол-во: 287
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