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    Главная / Торги / Поставка бетона в 3 квартале 2018 года

    Поставка бетона в 3 квартале 2018 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 21:0008.06.2018 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806005Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетона в 3 квартале 2018 г.БелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806005

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бетона в 3 квартале 2018 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 06:18

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    анкета участника

    проект договора

    ТЗ

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРЕЦКИЙ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРЕЦКИЙ

    Юридический адрес

    453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Ленина, 47

    Почтовый адрес

    453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Ленина, 47

    Контактный телефон

    +7 960 801-49-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    tdbelor@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серикова Светлана Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бетона в 3 квартале 2018 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.201809.06.2018 13:0009.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806005Подведение итогов не позднее Поставка бетона в 3 квартале 2018 г.Белорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бетона в 3 квартале 2018 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ на закупку бетона в 3 квартаде 2018 года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.Блюхера д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата в течении 60 дней с момента поставки товара
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРЕЦКИЙ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРЕЦКИЙ

    Адрес местонахождения

    453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Ленина, 47

    Классификатор ОКПД2

    23.63

    Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "бетон М-300"

    Кол-во: 274

    "Позиция 2"

    "бетон М-250"

    Кол-во: 287

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