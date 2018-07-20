www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП806014
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительные материалы, лкм, скобяные изделия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 08:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-07
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Olesya.Panteleeva@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пантелеева Олеся Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительные материалы, лкм, скобяные изделия
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительные материалы, лкм, скобяные изделия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Период поставки: 3 квартал 2018г. Базис поставки - DDP, до ст. Коршуниха-Ангарская, г. Железногорск- Илимский, ул. Промышленная, 5 склад Покупателя Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождениеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
51.53.2
Документация лота
Кол-во: 330
Кол-во: 74
Кол-во: 8
Кол-во: 490
Кол-во: 4
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 65
Кол-во: 50
Кол-во: 25
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 60
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 13
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 35
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 60
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 31
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 113
Кол-во: 39
Кол-во: 24
Кол-во: 1
Кол-во: 68
Кол-во: 250
Кол-во: 30
Кол-во: 11
Кол-во: 325
Кол-во: 16.5
Кол-во: 150.47
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 14.3
Кол-во: 75
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 35
Кол-во: 3
Кол-во: 500
Кол-во: 56
Кол-во: 468
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 14
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 80
Кол-во: 22
Кол-во: 52
Кол-во: 490
Кол-во: 102
Кол-во: 50
Кол-во: 160
Кол-во: 300
Кол-во: 6
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.12
Кол-во: 56
Кол-во: 160
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.