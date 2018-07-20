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    Главная / Торги / Строительные материалы, лкм, скобяные изделия

    Строительные материалы, лкм, скобяные изделия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.07.2018 13:0020.07.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806014Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалы, лкм, скобяные изделияНижнеилимский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806014

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительные материалы, лкм, скобяные изделия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 08:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Документация №ГП 801861

    Типовой договор поставки

    Спецификация к договору

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-07

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Olesya.Panteleeva@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пантелеева Олеся Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительные материалы, лкм, скобяные изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 13:0031.08.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806014Подведение итогов не позднее Строительные материалы, лкм, скобяные изделияНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные материалы, лкм, скобяные изделия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Период поставки: 3 квартал 2018г. Базис поставки - DDP, до ст. Коршуниха-Ангарская, г. Железногорск- Илимский, ул. Промышленная, 5 склад Покупателя Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождениеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительные условия оплаты - 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - 60 дней с даты поставки. Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой груза до станции назначения. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа — рубль РФ. Покупатель производит платежи в счет оплаты продукции на основании результатов приемки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов документов, подтверждающих качество продукции, товарных накладных и счет-фактур, соответствующих результатам приемки и оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    51.53.2

    Услуги по оптовой торговле лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно-техническим оборудованием и прочими строительными материалами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовая форма договора поставки

    01.06.2018

    Спецификация к договору

    01.06.2018

    Техническое задание

    01.06.2018

    Документация №ГП 801861

    01.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмаль ХВ-124 (серый) ГОСТ 10144-89"

    Кол-во: 330

    "Позиция 2"

    "Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82"

    Кол-во: 74

    "Позиция 3"

    "Кисть размывочная (ширина 150мм) ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Известь негашёная комковая ГОСТ 9179-77"

    Кол-во: 490

    "Позиция 5"

    "Двери пластиковые межкомнатные в комплекте 2000/850/ ГОСТ 30970-2002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Панели пластиковые стеновые 2600/250/7 ГОСТ 32297-2013"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Решетки вентиляционные РВП-1315/300 ГОСТ 13448-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Клей мастер 1 кг ГОСТ 28780-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Лист ОСП-3, 12мм 2500/1250 ГОСТ Р 56309-2014"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Панель многослойная из поликарбоната, бесцветная, толщина 4мм , размер 2100/6000 мм ГОСТ Р 56712-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Стекло листовое (оконное) М7 4/1000/1300мм ГОСТ 111-2014"

    Кол-во: 65

    "Позиция 12"

    "Уайт-спирит ГОСТ 31334-78"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Известь строительная белая ГОСТ 9179-77"

    Кол-во: 25

    "Позиция 14"

    "Кисть КП-50 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Замок навесной ВС-1 5089-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Пена монтажная, туба 750 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Активатор а001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Светвозвращающее покрытие СВ 101"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Светоотражающая краска СВ-101-однокомпонентное акриловое покрытие с добавлением светоотражающих элементов и активатора. Цвет черный Грунтовочное покрытие ГК-102"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Светоотражающая краска СВ-101-однокомпонентное акриловое покрытие с добавлением светоотражающих элементов и активатора. Цвет желтый Грунтовочное покрытие ГК-102"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Краска серая ГОСТ Р 51691-2008"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Нитроэмаль красная НЦ-132 ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Краска черная ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "Кисть малярная ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Кисть флейцовая «профи» XL-2,5 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Кисть филеночная КФК 14 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД 3,0 Евро"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Лестница универсальная трехсекционная 3х8 ступеней"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Лестница-трансформер 4-х секционная складная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Замок навесной ВС2М1-02"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Петля универсальная дверная ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Замок накладной ЗН1-3 "Сазар" ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Петля универсальная оконная ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "Замок навесной ГОСТ 5089-2003"

    Кол-во: 13

    "Позиция 35"

    "Замок навесной 3НВ1 ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Ручка дверная ГОСТ 5087-80"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "Замок навесной всепогодный 50 мм ТУ 4981-001-77675263-2014"

    Кол-во: 35

    "Позиция 38"

    "Замок висячий Apecs PD-03-90 ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Замок накладной ГОСТ 5089-2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Замок навесной класс 2 3НУ (80 мм) ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 60

    "Позиция 41"

    "Замок контрольный ГОСТ 5089-97"

    Кол-во: 7

    "Позиция 42"

    "Замок врезной ЭВ-1 ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Замок ВС 2-14 ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Ацетон ГОСТ 2768-84 (1кг)"

    Кол-во: 31

    "Позиция 45"

    "Колер синий ГОСТ 28196-90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Колер красный ГОСТ 28196-89"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Нитроэмаль синяя НЦ-132 ГОСТ Р 51691-2008"

    Кол-во: 113

    "Позиция 48"

    "Нитроэмаль белая НЦ-132 ГОСТ Р 51691-2008"

    Кол-во: 39

    "Позиция 49"

    "Эмаль голубая ПФ-115 ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 24

    "Позиция 50"

    "Белила цинковые густотертые ГОСТ 482-77"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Эмаль ярко-зеленая ПФ-115 ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 68

    "Позиция 52"

    "Краска ВДАК фасад (акрил) ГОСТ 28196-89"

    Кол-во: 250

    "Позиция 53"

    "Эмаль НЦ-25 зеленая ГОСТ 5406-84"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "Эмаль красная ПФ-115 ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 11

    "Позиция 55"

    "Эмаль белая ПФ-115 ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 325

    "Позиция 56"

    "Олифа "Оксоль" ГОСТ 190-78"

    Кол-во: 16.5

    "Позиция 57"

    "Олифа ГОСТ 190-78"

    Кол-во: 150.47

    "Позиция 58"

    "Нитроэмаль кремовая ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Нитроэмаль оранжевая ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Нитроэмаль зеленая ГОСТ 6631-74 НЦ-132"

    Кол-во: 14.3

    "Позиция 61"

    "Лак БТ-577 ГОСТ5631-79 битумный (кузбасслак)"

    Кол-во: 75

    "Позиция 62"

    "Краска синяя ПФ-115 ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Валик 47х180 мм ГОСТ 10831-87"

    Кол-во: 9

    "Позиция 64"

    "Шпатель ШП 180 мм ГОСТ 10778-83"

    Кол-во: 9

    "Позиция 65"

    "Кисть макловица 40х150 мм ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 9

    "Позиция 66"

    "Кисть круглая КР 70 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 9

    "Позиция 67"

    "Лестница приставная аллюминиевая 4м ГОСТ 26887-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Лестница-стремянка ГОСТ 24258-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Лестница приставная аллюминиевая 3м ГОСТ 26887-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Лестница высота общая 5,06м раздвижная 2-х секционная 2*11 ступеней ГОСТ 24258-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Пенопласт ПСБ-15 (1000*2000) 50мм ГОСТ 15588-86"

    Кол-во: 35

    "Позиция 72"

    "Промывка для монтаж.пистолета ГОСТ 9.314-90"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Лента оградительная бело-красная 500х75 ГОСТ 23407-08"

    Кол-во: 500

    "Позиция 74"

    "Пенопласт 2000х1000х100 ГОСТ 15588-86"

    Кол-во: 56

    "Позиция 75"

    "Шпатлевка финишная ГОСТ 10277-90"

    Кол-во: 468

    "Позиция 76"

    "Светвозвращающее покрытие СВ 101"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Навес дверной ПН3-150 (правый) ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 16

    "Позиция 78"

    "Навес дверной ПН3-150 (левый) ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 14

    "Позиция 79"

    "Завертка накладная ЗФ 2 П-2 ГОСТ 5090-86"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Ручка дверная РС-140 ГОСТ 5087-80"

    Кол-во: 16

    "Позиция 81"

    "Материал шумоизоляционный самоклеящийся "Isoflex Acoustic Light" 15мм, ТУ 2254-004-00878591-2010"

    Кол-во: 40

    "Позиция 82"

    "Материал шумоизоляционный самоклеящийся "Izoskrip Light" 10мм, ТУ 2254-004-00878591-2010"

    Кол-во: 40

    "Позиция 83"

    "Материал вибропоглощающий самоклеящийся "Isoplast Plus" 3мм, ТУ 2513-003-00878591-2001"

    Кол-во: 80

    "Позиция 84"

    "Герметик ГОСТ 30971-2002 силиконовый высокотемпературный"

    Кол-во: 22

    "Позиция 85"

    "Пена монтажная ГОСТ 30971-2002"

    Кол-во: 52

    "Позиция 86"

    "Смесь штукатурная Кнауф-Ротбанд ГОСТ 10277-90"

    Кол-во: 490

    "Позиция 87"

    "Клей ПВА ГОСТ 18992-80"

    Кол-во: 102

    "Позиция 88"

    "Шифер 8 волн. ГОСТ 30340-2012"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "Линолеум 3,0м "TARKETT Спринт ПРО Тара-4" ГОСТ 11529"

    Кол-во: 160

    "Позиция 90"

    "Шпатлевка "Фугенфюллер" ГОСТ 10277-90"

    Кол-во: 300

    "Позиция 91"

    "Клей обойный ГОСТ 28780-90"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Фанера ФСФ 2440/1220/15 мм ГОСТ 3913, 1-89"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 93"

    "Фанера ФСФ 2440/1220/3 мм ГОСТ 3913, 1-89"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 94"

    "Фанера ФСФ 2440/1220/5 мм ГОСТ 3913,1-89"

    Кол-во: 56

    "Позиция 95"

    "ДВП твердое С 3050/2140/3,2 мм ГОСТ 4598-86"

    Кол-во: 160

    "Позиция 96"

    "Активатор а001"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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