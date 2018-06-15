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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806004
Уникальный номер закупки
18751
Наименование закупки
Подключение к энергоснабжению энергопоезда лавы, лебедок марки JSDB-25, эл.двигателей ленточного конвейера ЛТ-1200 (кабельная продукция)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 04:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-90
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
olkhovojj@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ольховой Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Кабельно-проводникоывя продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 12:00 GMT +315.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806004Дата и время окончания срока приема заявок Кабельно-проводникоывя продукцияМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806004Дата и время вскрытия заявок Кабельно-проводникоывя продукцияМосква
Подведение итогов не позднее
31.08.2018 12:0031.08.2018 12:0031.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806004Подведение итогов не позднее Кабельно-проводникоывя продукцияМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельно-проводникоывя продукция
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу КП 18751
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
До ТК г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
27.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8250
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