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    Главная / Торги / Электромонтажные работы внешнего электроснабжения объекта Центральный склад ГОК «Денисовский»

    Электромонтажные работы внешнего электроснабжения объекта Центральный склад ГОК «Денисовский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.06.2018 11:0012.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806003Дата и время окончания срока приема заявок Электромонтажные работы внешнего электроснабжения объекта Центральный склад ГОК «Денисовский»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806003

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электромонтажные работы внешнего электроснабжения объекта Центральный склад ГОК «Денисовский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 04:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Приглашение

    СО ЭН центральный склад Денисовский Лист1 ИЗМ3

    СО ЭН центральный склад Денисовский Лист2 ИЗМ3

    ЭН Центр.склад Денисовский ИЗМ3 03.05-Лист2

    Перечень документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-46

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    novikova.a@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Анна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    электромонтажные работы

    Список лотов

    Лот 1

    Электромонтажные работы внешнего электроснабжения объекта Центральный склад ГОК «Денисовский»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806003Подведение итогов не позднее Электромонтажные работы внешнего электроснабжения объекта Центральный склад ГОК «Денисовский»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электромонтажные работы внешнего электроснабжения объекта Центральный склад ГОК «Денисовский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.290

    Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электромонтажные работы внешнего электроснабжения и системы видеонаблюдения "

    Кол-во: 1

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