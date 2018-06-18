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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806557147
Уникальный номер закупки
253-18
Наименование закупки
Поставка сантехнического оборудования, материалов и сопутствующих изделий для нужд АО «Корпорация «ВНИИЭМ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 19:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
BerezaLA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пищелёва Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сантехнического оборудования, материалов и сопутствующих изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 08:00 GMT +318.06.2018 08:0018.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806557147Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнического оборудования, материалов и сопутствующих изделийМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 08:0118.06.2018 08:0118.06.2018 08:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806557147Дата и время вскрытия заявок Поставка сантехнического оборудования, материалов и сопутствующих изделийМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сантехнического оборудования, материалов и сопутствующих изделий
Начальная цена
759 686,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 193,74 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 2 Задание на закупку Документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 2 Задание на закупку Документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
46.69.19.140
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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