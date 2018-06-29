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Номер извещения
31806556838
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка нейросетевых моделей ЖРД и их агрегатов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 18:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-14
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
vanui.ordinyan@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ординян Вануи Вачиковна
Место рассмотрения предложений
Химки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка нейросетевых моделей ЖРД и их агрегатов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 12:00 GMT +329.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556838Дата и время окончания срока приема заявок Разработка нейросетевых моделей ЖРД и их агрегатовХимки
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556838Дата и время вскрытия заявок Разработка нейросетевых моделей ЖРД и их агрегатовХимки
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 12:0013.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556838Подведение итогов не позднее Разработка нейросетевых моделей ЖРД и их агрегатовХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка нейросетевых моделей ЖРД и их агрегатов
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
25 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделами 8 и 9 Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
71.20.13.110
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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