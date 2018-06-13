Закупка инструмента SKF для монтажа/обслуживания подшипников (INF13241)

Закупка инструмента SKF для монтажа/обслуживания подшипников для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

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Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Закупка инструмента SKF для монтажа/обслуживания подшипников для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

Цена договора и требования к обеспечению

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Отсрочка минимум 30 календарных дней с даты поставки партии товара / Груз должен быть упакован в тару, пригодную для морской транспортировки в районы крайнего севера.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка в г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» - ОАО «Архангельский морской торговый порт» (для ОАО «ЯМАЛ СПГ»). Рассчитать логистику >

В соответствии с форматом оферты. Поставка иного объёма не допускается.

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

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Требования к документации

629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

Ямал СПГ Все закупки и тендеры Ямал СПГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "INF13241/94 Плитка электрическая SKF 729659 Cдля нагрева подшипников SKF или аналог" Кол-во: 1

"Позиция 2" "INF13241/93 Пластина съемная трехсекционная TMMS 160 SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 3" "INF13241/92 Пластина съемная трехсекционная TMMS 50 SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 4" "INF13241/91 Набор колпачков для пресс-масленок TLAC 50/R SKF или аналог" Кол-во: 1

"Позиция 5" "INF13241/90 Набор колпачков для пресс-масленок TLAC 50/ВG SKF или аналог" Кол-во: 1

"Позиция 6" "INF13241/89 Набор колпачков для пресс-масленок TLAC 50/Y SKF или аналог" Кол-во: 1

"Позиция 7" "INF13241/88 Набор пресс-масленок LAGN 120 SKF или аналог" Кол-во: 1

"Позиция 8" "INF13241/87 Набор смазочных наконечников LAGS 8 SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 9" "INF13241/86 Шприц для смазки LAGH 400 SKF или аналог" Кол-во: 5

"Позиция 10" "INF13241/85 Удлинитель шланга для расширенного выпускного отверстия крышки LAOS арт. 62499 SKF или аналог" Кол-во: 5

"Позиция 11" "INF13241/84 Удлинитель шланга для широкого выпускного отверстия крышки LAOS арт. 67265 SKF или аналог" Кол-во: 5

"Позиция 12" "INF13241/83 Фильтр-сапун для насоса для перекачки высоковязких смазочных материалов LAOS арт. 09423 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 13" "INF13241/82 Переходное сопло для насоса LAOS арт. 09422 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 14" "INF13241/81 Насос для перекачки высоковязких масел LAOS арт. 62658 SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 15" "INF13241/80 Насос для перекачки масел LAOS арт. 62567 SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 16" "INF13241/79 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS желтой арт. 62451 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 17" "INF13241/78 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS желтой арт. 64936 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 18" "INF13241/77 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS желтой арт. 62437 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 19" "INF13241/76 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS зеленой арт. 09897 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 20" "INF13241/75 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS зеленой арт. 09828 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 21" "INF13241/74 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS зеленой арт. 09750 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 22" "INF13241/73 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09866 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 23" "INF13241/72 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09798 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 24" "INF13241/71 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09088 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 25" "INF13241/70 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 5л с крышкой LAOS зеленой арт. 09828 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 26" "INF13241/69 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 5л с крышкой LAOS зеленой арт. 09897 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 27" "INF13241/68 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 5л с крышкой LAOS зеленой арт. 09118 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 28" "INF13241/67 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 5л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09866 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 29" "INF13241/66 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 5л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09798 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 30" "INF13241/65 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 5л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09088 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 31" "INF13241/64 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS желтой арт. 62437 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 32" "INF13241/63 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS желтой арт. 09194 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 33" "INF13241/62 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS желтой арт. 62451 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 34" "INF13241/61 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS зеленой арт. 09897 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 35" "INF13241/60 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS зеленой арт. 09750 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 36" "INF13241/59 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS зеленой арт. 09828 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 37" "INF13241/58 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09934 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 38" "INF13241/57 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09798 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 39" "INF13241/56 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09088 SKF или аналог" Кол-во: 10

"Позиция 40" "INF13241/55 Приспособление VKN 550 для заполнения подшипников смазкой SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 41" "INF13241/54 Комплект ключей для стопорных гаек TMHN7 SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 42" "INF13241/53 Комплект инструментов для монтажа и демонтажа подшипников ТММК 20-50 SKF или аналог" Кол-во: 4

"Позиция 43" "INF13241/52 Комплект инструментов для монтажа и демонтажа подшипников ТММК 10-35" Кол-во: 4

"Позиция 44" "INF13241/51 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN21-22 (Днар стопорной гайки 135-145мм)" Кол-во: 3

"Позиция 45" "INF13241/50 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN18-20 (Днар стопорной гайки 120-130мм)" Кол-во: 2

"Позиция 46" "INF13241/49 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN17 (Днар стопорной гайки 110-115мм)" Кол-во: 2

"Позиция 47" "INF13241/48 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN16 (Днар стопорной гайки 105мм)" Кол-во: 5

"Позиция 48" "INF13241/47 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN15 (Днар стопорной гайки 95-100мм)" Кол-во: 5

"Позиция 49" "INF13241/46 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN14 (Днар стопорной гайки 92мм)" Кол-во: 5

"Позиция 50" "INF13241/45 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN12-13 (Днар стопорной гайки 80-90мм)" Кол-во: 5

"Позиция 51" "INF13241/44 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN10-11 (Днар стопорной гайки 68-75мм)" Кол-во: 5

"Позиция 52" "INF13241/43 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN8-9 (Днар стопорной гайки 58-65мм)" Кол-во: 5

"Позиция 53" "INF13241/42 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN7 (Днар стопорной гайки 52-55мм)" Кол-во: 2

"Позиция 54" "INF13241/41 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN5-6 (Днар стопорной гайки 38-45мм)" Кол-во: 5

"Позиция 55" "INF13241/40 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN4 (Днар стопорной гайки 30-32мм)" Кол-во: 5

"Позиция 56" "INF13241/39 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN2-3 (Днар стопорной гайки 25-28мм)" Кол-во: 2

"Позиция 57" "INF13241/38 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN1 (Днар стопорной гайки 20-22мм)" Кол-во: 2

"Позиция 58" "INF13241/37 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN0 (Днар стопорной гайки 16-20мм)" Кол-во: 2

"Позиция 59" "INF13241/36 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 20 (Днар стопорной гайки 130мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 60" "INF13241/35 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 19 (Днар стопорной гайки 125мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 61" "INF13241/34 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 18 (Днар стопорной гайки 120мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 62" "INF13241/33 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 17 (Днар стопорной гайки 110мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 63" "INF13241/32 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 16 (Днар стопорной гайки 105мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 64" "INF13241/31 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 15 (Днар стопорной гайки 98мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 65" "INF13241/30 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 14 (Днар стопорной гайки 92мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 66" "INF13241/29 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 13 (Днар стопорной гайки 85мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 67" "INF13241/28 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 12 (Днар стопорной гайки 80мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 68" "INF13241/27 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 11 (Днар стопорной гайки 75мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 69" "INF13241/26 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 10 (Днар стопорной гайки 70мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 70" "INF13241/25 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 9 (Днар стопорной гайки 65мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 71" "INF13241/24 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 8 (Днар стопорной гайки 58мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 72" "INF13241/23 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 7 (Днар стопорной гайки 52мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 73" "INF13241/22 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 6 (Днар стопорной гайки 45мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 74" "INF13241/21 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 5 (Днар стопорной гайки 38мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 75" "INF13241/20 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 4 (Днар стопорной гайки 32мм) SKF или аналог" Кол-во: 5

"Позиция 76" "INF13241/19 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 3 (Днар стопорной гайки 28мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 77" "INF13241/18 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 2 (Днар стопорной гайки 25мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 78" "INF13241/17 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 1 (Днар стопорной гайки 22мм) SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 79" "INF13241/16 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 0 (Днар стопорной гайки 18мм)SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 80" "INF13241/15 Комплект съемника для демонтажа радиальных шарикоподшипников TMMD 100 SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 81" "INF13241/14 Комплект съемника для глухих отверстий TMBP 20E SKF или аналог" Кол-во: 1

"Позиция 82" "INF13241/13 Комплект внутренних съемников TMIР 30-60 SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 83" "INF13241/12 Комплект внутренних съемников TMIР 7-28 SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 84" "INF13241/11 Комплект внутренних съемников TMIC 7-28 или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 85" "INF13241/9 Обратный гидравлический съемник TMBS 50E SKF или аналог" Кол-во: 1

"Позиция 86" "INF13241/8 Комплект гидравлического съемника ТММА 100Н/SET или аналог" Кол-во: 1

"Позиция 87" "INF13241/7 Комплект гидравлического съемника ТМНР 10Е SKF или аналог" Кол-во: 1

"Позиция 88" "INF13241/6 Съемник механический ТММР 15-3 SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 89" "INF13241/5 Съемник механический ТММР 10-2 SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 90" "INF13241/4 Съемник механический ТММР 6-2 SKF или аналог" Кол-во: 2

"Позиция 91" "INF13241/3 Комплект удлинителя TMMR 25/35XL-1 SKF или аналог" Кол-во: 1

"Позиция 92" "INF13241/2 Комплект захватов TMMR 16/20XL-1 увеличенной длины или аналог" Кол-во: 1

"Позиция 93" "INF13241/1 Комплект реверсивных съемников (10предметов) TMMR 8F/SET SKF или аналог" Кол-во: 1