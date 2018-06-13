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    Главная / Торги / Закупка инструмента SKF для монтажа/обслуживания подшипников (INF13241)

    Закупка инструмента SKF для монтажа/обслуживания подшипников (INF13241)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806045Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента SKF для монтажа/обслуживания подшипников для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806045

    Уникальный номер закупки

    INF13241

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента SKF для монтажа/обслуживания подшипников (INF13241)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 12:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения 2-5

    Приложение 1 - Спецификация

    Шаблон типового договора

    Опросный лист - инструмент SKF (заявка INF13241)

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Формат оферты - инструмент SKF (заявка INF13241)

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 10191

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Andrey.Mamakin@YamalSPG.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамакин Андрей ----

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента SKF для монтажа/обслуживания подшипников для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 14:00 GMT +313.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806045Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента SKF для монтажа/обслуживания подшипников для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 14:0013.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806045Дата и время вскрытия заявок Закупка инструмента SKF для монтажа/обслуживания подшипников для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2018 14:0030.07.2018 14:0030.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806045Подведение итогов не позднее Закупка инструмента SKF для монтажа/обслуживания подшипников для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201830.07.2018 14:0030.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806045Подведение итогов не позднее Закупка инструмента SKF для монтажа/обслуживания подшипников для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента SKF для монтажа/обслуживания подшипников для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты. Поставка иного объёма не допускается.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка в г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» - ОАО «Архангельский морской торговый порт» (для ОАО «ЯМАЛ СПГ»).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка минимум 30 календарных дней с даты поставки партии товара / Груз должен быть упакован в тару, пригодную для морской транспортировки в районы крайнего севера.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.62

    Инструмент

    28.15

    Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложения 2-5

    01.06.2018

    Приложение 1 - Спецификация

    01.06.2018

    Шаблон типового договора

    01.06.2018

    Опросный лист - инструмент SKF (заявка INF13241)

    01.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "INF13241/94 Плитка электрическая SKF 729659 Cдля нагрева подшипников SKF или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "INF13241/93 Пластина съемная трехсекционная TMMS 160 SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "INF13241/92 Пластина съемная трехсекционная TMMS 50 SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "INF13241/91 Набор колпачков для пресс-масленок TLAC 50/R SKF или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "INF13241/90 Набор колпачков для пресс-масленок TLAC 50/ВG SKF или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "INF13241/89 Набор колпачков для пресс-масленок TLAC 50/Y SKF или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "INF13241/88 Набор пресс-масленок LAGN 120 SKF или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "INF13241/87 Набор смазочных наконечников LAGS 8 SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "INF13241/86 Шприц для смазки LAGH 400 SKF или аналог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "INF13241/85 Удлинитель шланга для расширенного выпускного отверстия крышки LAOS арт. 62499 SKF или аналог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "INF13241/84 Удлинитель шланга для широкого выпускного отверстия крышки LAOS арт. 67265 SKF или аналог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "INF13241/83 Фильтр-сапун для насоса для перекачки высоковязких смазочных материалов LAOS арт. 09423 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "INF13241/82 Переходное сопло для насоса LAOS арт. 09422 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "INF13241/81 Насос для перекачки высоковязких масел LAOS арт. 62658 SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "INF13241/80 Насос для перекачки масел LAOS арт. 62567 SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "INF13241/79 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS желтой арт. 62451 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "INF13241/78 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS желтой арт. 64936 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "INF13241/77 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS желтой арт. 62437 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "INF13241/76 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS зеленой арт. 09897 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "INF13241/75 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS зеленой арт. 09828 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "INF13241/74 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS зеленой арт. 09750 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "INF13241/73 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09866 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "INF13241/72 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09798 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "INF13241/71 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 10л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09088 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "INF13241/70 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 5л с крышкой LAOS зеленой арт. 09828 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "INF13241/69 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 5л с крышкой LAOS зеленой арт. 09897 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "INF13241/68 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 5л с крышкой LAOS зеленой арт. 09118 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "INF13241/67 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 5л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09866 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "INF13241/66 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 5л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09798 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "INF13241/65 Контейнер для масла LAOS арт. 63618 5л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09088 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "INF13241/64 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS желтой арт. 62437 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "INF13241/63 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS желтой арт. 09194 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "INF13241/62 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS желтой арт. 62451 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "INF13241/61 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS зеленой арт. 09897 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "INF13241/60 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS зеленой арт. 09750 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "INF13241/59 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS зеленой арт. 09828 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "INF13241/58 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09934 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "INF13241/57 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09798 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "INF13241/56 Контейнер для масла LAOS арт. 63595 3л с крышкой LAOS оранжевой арт. 09088 SKF или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "INF13241/55 Приспособление VKN 550 для заполнения подшипников смазкой SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "INF13241/54 Комплект ключей для стопорных гаек TMHN7 SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "INF13241/53 Комплект инструментов для монтажа и демонтажа подшипников ТММК 20-50 SKF или аналог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "INF13241/52 Комплект инструментов для монтажа и демонтажа подшипников ТММК 10-35"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "INF13241/51 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN21-22 (Днар стопорной гайки 135-145мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "INF13241/50 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN18-20 (Днар стопорной гайки 120-130мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "INF13241/49 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN17 (Днар стопорной гайки 110-115мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "INF13241/48 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN16 (Днар стопорной гайки 105мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "INF13241/47 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN15 (Днар стопорной гайки 95-100мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "INF13241/46 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN14 (Днар стопорной гайки 92мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "INF13241/45 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN12-13 (Днар стопорной гайки 80-90мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "INF13241/44 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN10-11 (Днар стопорной гайки 68-75мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "INF13241/43 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN8-9 (Днар стопорной гайки 58-65мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "INF13241/42 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN7 (Днар стопорной гайки 52-55мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "INF13241/41 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN5-6 (Днар стопорной гайки 38-45мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "INF13241/40 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN4 (Днар стопорной гайки 30-32мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "INF13241/39 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN2-3 (Днар стопорной гайки 25-28мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "INF13241/38 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN1 (Днар стопорной гайки 20-22мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "INF13241/37 Ключ накидной для стопорных гаек подшипников HN0 (Днар стопорной гайки 16-20мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "INF13241/36 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 20 (Днар стопорной гайки 130мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "INF13241/35 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 19 (Днар стопорной гайки 125мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "INF13241/34 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 18 (Днар стопорной гайки 120мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "INF13241/33 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 17 (Днар стопорной гайки 110мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "INF13241/32 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 16 (Днар стопорной гайки 105мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "INF13241/31 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 15 (Днар стопорной гайки 98мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "INF13241/30 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 14 (Днар стопорной гайки 92мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "INF13241/29 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 13 (Днар стопорной гайки 85мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "INF13241/28 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 12 (Днар стопорной гайки 80мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "INF13241/27 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 11 (Днар стопорной гайки 75мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "INF13241/26 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 10 (Днар стопорной гайки 70мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "INF13241/25 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 9 (Днар стопорной гайки 65мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "INF13241/24 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 8 (Днар стопорной гайки 58мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "INF13241/23 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 7 (Днар стопорной гайки 52мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "INF13241/22 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 6 (Днар стопорной гайки 45мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "INF13241/21 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 5 (Днар стопорной гайки 38мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "INF13241/20 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 4 (Днар стопорной гайки 32мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "INF13241/19 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 3 (Днар стопорной гайки 28мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "INF13241/18 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 2 (Днар стопорной гайки 25мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "INF13241/17 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 1 (Днар стопорной гайки 22мм) SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "INF13241/16 Ключ торцовый для стопорных гаек TMFS 0 (Днар стопорной гайки 18мм)SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "INF13241/15 Комплект съемника для демонтажа радиальных шарикоподшипников TMMD 100 SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "INF13241/14 Комплект съемника для глухих отверстий TMBP 20E SKF или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "INF13241/13 Комплект внутренних съемников TMIР 30-60 SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "INF13241/12 Комплект внутренних съемников TMIР 7-28 SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "INF13241/11 Комплект внутренних съемников TMIC 7-28 или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "INF13241/9 Обратный гидравлический съемник TMBS 50E SKF или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "INF13241/8 Комплект гидравлического съемника ТММА 100Н/SET или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "INF13241/7 Комплект гидравлического съемника ТМНР 10Е SKF или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "INF13241/6 Съемник механический ТММР 15-3 SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "INF13241/5 Съемник механический ТММР 10-2 SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "INF13241/4 Съемник механический ТММР 6-2 SKF или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "INF13241/3 Комплект удлинителя TMMR 25/35XL-1 SKF или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "INF13241/2 Комплект захватов TMMR 16/20XL-1 увеличенной длины или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "INF13241/1 Комплект реверсивных съемников (10предметов) TMMR 8F/SET SKF или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "INF13241/10 Обратный гидравлический съемник TMBS 1000E или аналог"

    Кол-во: 1

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