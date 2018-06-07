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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право поставки товарно-материальных ценностей для нужд ЗАО «НЗЛ»

    Открытый запрос предложений на право поставки товарно-материальных ценностей для нужд ЗАО «НЗЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829599Дата и время окончания срока приема заявок Катушка для шланга, 15м., арт. BPHRS1315 ф. «BAHCO»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829599

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право поставки товарно-материальных ценностей для нужд ЗАО «НЗЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 17:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-09 доб. 1237

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.bystrov@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Быстров Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Катушка для шланга, 15м., арт. BPHRS1315 ф. «BAHCO»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 12:00 GMT +307.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829599Дата и время окончания срока приема заявок Катушка для шланга, 15м., арт. BPHRS1315 ф. «BAHCO»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2018 12:0007.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829599Дата и время вскрытия заявок Катушка для шланга, 15м., арт. BPHRS1315 ф. «BAHCO»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2018 18:0007.06.2018 18:0007.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829599Подведение итогов не позднее Катушка для шланга, 15м., арт. BPHRS1315 ф. «BAHCO»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201807.06.2018 18:0007.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829599Подведение итогов не позднее Катушка для шланга, 15м., арт. BPHRS1315 ф. «BAHCO»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Катушка для шланга, 15м., арт. BPHRS1315 ф. «BAHCO»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документация

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документация
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Катушка "

    Кол-во: 0

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