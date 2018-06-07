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Номер извещения
ГП829599
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право поставки товарно-материальных ценностей для нужд ЗАО «НЗЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 17:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 1237
Факс
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Адрес электронной почты
a.bystrov@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Быстров Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Катушка для шланга, 15м., арт. BPHRS1315 ф. «BAHCO»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 12:00 GMT +307.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829599Дата и время окончания срока приема заявок Катушка для шланга, 15м., арт. BPHRS1315 ф. «BAHCO»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 12:0007.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829599Дата и время вскрытия заявок Катушка для шланга, 15м., арт. BPHRS1315 ф. «BAHCO»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
07.06.2018 18:0007.06.2018 18:0007.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829599Подведение итогов не позднее Катушка для шланга, 15м., арт. BPHRS1315 ф. «BAHCO»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Катушка для шланга, 15м., арт. BPHRS1315 ф. «BAHCO»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документация
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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