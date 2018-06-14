Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100 % постоплата в теч 30 дней с момента поставки. Допускаются КП на базе аналогов, cертифицированных в РФ. Для оригинальной продукции изготовителя обязательным условием поставки является наличие соответствующих сертификатов ТРТС и прочих , необходимых для продукции такого назначения