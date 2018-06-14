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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП829601
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ЗиП SUNDY ELECTRIC APPARATUS CO, LTD
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 17:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
n.markova@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маркова Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставки ЗиП SUNDY ELECTRIC APPARATUS CO, LTD ( или аналогов) согласно Заявке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 10:00 GMT +314.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829601Дата и время окончания срока приема заявок Поставки ЗиП SUNDY ELECTRIC APPARATUS CO, LTD ( или аналогов) согласно ЗаявкеМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 11:0014.06.2018 11:0014.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829601Дата и время вскрытия заявок Поставки ЗиП SUNDY ELECTRIC APPARATUS CO, LTD ( или аналогов) согласно ЗаявкеМосква
Подведение итогов не позднее
14.07.2018 10:0014.07.2018 10:0014.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829601Подведение итогов не позднее Поставки ЗиП SUNDY ELECTRIC APPARATUS CO, LTD ( или аналогов) согласно ЗаявкеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставки ЗиП SUNDY ELECTRIC APPARATUS CO, LTD ( или аналогов) согласно Заявке
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP Архангельск, наличие морской упаковки обязательноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
31.10.42.112
Документация лота
Кол-во: 1
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