Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806556331 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"

Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш" Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1 Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1 Контактный телефон +7 495 286-41-52 Факс +7 495 286-92-14 Адрес электронной почты kseniya.shmeleva@npoem.ru Ф.И.О. контактного лица Шмелёва Ксения Викторовна Место рассмотрения предложений Химки Закупки и тендеры Московская Область Ключевые слова:

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