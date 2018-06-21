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Номер извещения
31806556481
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и кузовному ремонту автомобилей марок: Тойота, РЕНО, Хёндэ, Форд, Фольксваген, Ниссан, Ауди, Вольво, Фиат, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 17:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22 доб. 7833
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богатов Николай Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и кузовному ремонту автомобилей марок: Тойота, РЕНО, Хёндэ, Форд, Фольксваген, Ниссан, Ауди, Вольво, Фиат, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 09:30 GMT +321.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556481Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и кузовному ремонту автомобилей марок: Тойота, РЕНО, Хёндэ, Форд, Фольксваген, Ниссан, Ауди, Вольво, Фиат, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 09:30GMT +321.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556481Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и кузовному ремонту автомобилей марок: Тойота, РЕНО, Хёндэ, Форд, Фольксваген, Ниссан, Ауди, Вольво, Фиат, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.201826.06.2018 23:0026.06.2018 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806556481Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и кузовному ремонту автомобилей марок: Тойота, РЕНО, Хёндэ, Форд, Фольксваген, Ниссан, Ауди, Вольво, Фиат, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 23:0026.06.2018 23:0026.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556481Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и кузовному ремонту автомобилей марок: Тойота, РЕНО, Хёндэ, Форд, Фольксваген, Ниссан, Ауди, Вольво, Фиат, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.06.201826.06.2018 23:0026.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556481Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и кузовному ремонту автомобилей марок: Тойота, РЕНО, Хёндэ, Форд, Фольксваген, Ниссан, Ауди, Вольво, Фиат, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и кузовному ремонту автомобилей марок: Тойота, РЕНО, Хёндэ, Форд, Фольксваген, Ниссан, Ауди, Вольво, Фиат, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ
Начальная цена
4 977 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с положениями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с положениями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
45.20
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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