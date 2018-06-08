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    Услуги по поддержке системы SAP пользователя системы ПАО «Мосэнерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829589Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по поддержке системы SAP пользователя системы ПАО «Мосэнерго»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829589

    Уникальный номер закупки

    362-КД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по поддержке системы SAP пользователя системы ПАО «Мосэнерго»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 16:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Контактный телефон

    +7 495 995-39-90

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@ant-srv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохоров Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по поддержке системы SAP пользователя системы ПАО «Мосэнерго»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 11:00 GMT +308.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829589Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по поддержке системы SAP пользователя системы ПАО «Мосэнерго»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 11:0008.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829589Дата и время вскрытия заявок Услуги по поддержке системы SAP пользователя системы ПАО «Мосэнерго»Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 18:0015.06.2018 18:0015.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829589Подведение итогов не позднее Услуги по поддержке системы SAP пользователя системы ПАО «Мосэнерго»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 18:0015.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829589Подведение итогов не позднее Услуги по поддержке системы SAP пользователя системы ПАО «Мосэнерго»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по поддержке системы SAP пользователя системы ПАО «Мосэнерго»

    Начальная цена

    10 668 734,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по поддержке системы SAP пользователя системы ПАО «Мосэнерго»"

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