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Номер извещения
31806556071
Уникальный номер закупки
2183
Наименование закупки
РПР кранового пути крана подвесного электрического однобалочного зав.№3223 уч.№ 9Г/1-2, расположенного в пом.153 соор.1 пл.254.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 17:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-86-00
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
a.semenova@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Семенова Алена Валериевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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РПР кранового пути крана подвесного электрического однобалочного зав. №3223 уч.№ 9Г/1-2, расположенного в пом.153 соор.1 пл.254
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РПР кранового пути крана подвесного электрического однобалочного зав. №3223 уч.№ 9Г/1-2, расположенного в пом.153 соор.1 пл.254
Начальная цена
145 014,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 450,15 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
33.12.29.900
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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