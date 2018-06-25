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    Главная / Торги / Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влаги для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влаги для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556430Дата и время окончания срока приема заявок Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влагиТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806556430

    Уникальный номер закупки

    540-231-2018/К

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влаги для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 17:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация word

    Техническое задание

    Проект договора

    Проект договора word

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влаги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556430Дата и время окончания срока приема заявок Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влагиТула

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 10:00GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556430Дата и время вскрытия заявок Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влагиТула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.07.201803.07.2018 23:5903.07.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806556430Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влагиТула

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 23:5909.07.2018 23:5909.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556430Подведение итогов не позднее Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влагиТула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 23:5909.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556430Подведение итогов не позднее Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влагиТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влаги

    Начальная цена

    17 995 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Климатическая камера тепла, холода, пониженного давления и влаги – 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Оборудования осуществляется за счет и силами Поставщика по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Оборудования должна производиться в два этапа следующим образом: Первый платёж в размере 90 % цены Договора осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора), на основании счета, выставленного Поставщиком. Второй платеж в размере 10% цены Договора осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение № 4 к проекту Договора), на основании счета, выставленного Поставщиком. Покупатель производит оплату поставляемого Оборудования безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в течение 3 календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Обязательства по платежам считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Поставляемое Оборудование должно быть полностью оплачено и не находится в залоге у производителя или третьих лиц в силу закона на основании п.5 ст. 488 ГК РФ. Оборудование должно быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации, свободным от любых прав третьих лиц. Поставляемое Оборудование должно являться новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с условиями проекта Договора. Поставляемое Оборудование и/или его составные части не должны нарушать исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков. Если к Покупателю будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в поставляемом (продаваемом) Оборудовании и/или его составной части, в том числе в отношении товарных знаков, Поставщик должен урегулировать такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Поставщик не освобождается от обязанности поставить Оборудование свободное от прав и/или требований третьих лиц. Поставщик в случае применения к Покупателю мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в Оборудовании, поставляемом (передаваемом) Покупателю, должен возместить Покупателю понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Покупателем третьим лицам. Год выпуска Оборудования должен быть не ранее 2018 года. Частичная отгрузка Оборудования запрещена. О готовности Оборудования к доставке со своего склада Поставщик должен известить Покупателя по почте, продублировав данную информацию по электронной почте либо посредством факсимильной связи. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Оборудования к отгрузке не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до отгрузки. В данном извещении также указывается информация, необходимая для приемки Оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки). Для передачи Оборудования и выполнения сопутствующих работ Поставщик должен направлять только граждан Российской Федерации. При необходимости направления лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, за 10 (десять) суток до прибытия письменно сообщить в адрес Покупателя их паспортные данные, наименование, юридический и фактический адреса, профиль деятельности организации, которую они представляют, занимаемую должность. Выгрузка Оборудования с автотранспорта Поставщика, транспортировка Оборудования к месту установки силами и за счёт Покупателя. Приемка Оборудования от Поставщика производится на складе Покупателя (ПАО «НПО «Стрела», 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6.) Приемка Оборудования от Поставщика осуществляется с подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12 и/или УПД на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах. При этом производится проверка целостности упаковки и прием Оборудования по количеству тарных мест и внешнему виду, без вскрытия упаковки. Датой доставки Оборудования считается дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 и/или УПД. Приемка Оборудования по количеству и качеству должна производиться в присутствии представителя Поставщика в соответствии с Инструкциями, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 года П-6 (в редакции от 22.10.1997) и Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 года П-7 (в редакции от 22.10.1997). По результатам приемки Оборудования по количеству и качеству со вскрытием упаковки Стороны оформляют Акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора). Поставка Оборудования и выполнение сопутствующих работ должны осуществляться не позднее 210 календарных дней с даты заключения Договора. Датой поставки Оборудования считается дата подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора). Приемка Оборудования по количеству и качеству (кроме скрытых дефектов) производится на складе Покупателя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Оборудования.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 1

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