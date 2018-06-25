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Номер извещения
31806556430
Уникальный номер закупки
540-231-2018/К
Наименование закупки
Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влаги для нужд ПАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 17:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влаги
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556430Дата и время окончания срока приема заявок Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влагиТула
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 10:00GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556430Дата и время вскрытия заявок Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влагиТула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.07.201803.07.2018 23:5903.07.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806556430Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влагиТула
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 23:5909.07.2018 23:5909.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556430Подведение итогов не позднее Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влагиТула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка климатической камеры тепла, холода, пониженного давления и влаги
Начальная цена
17 995 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Климатическая камера тепла, холода, пониженного давления и влаги – 1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка Оборудования осуществляется за счет и силами Поставщика по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
27.90.40.190
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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