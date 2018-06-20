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Номер извещения
31806556014
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 16:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Почтовый адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
Контактный телефон
+7 831 249-80-39
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@jscnmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушуй Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 17:00 GMT +320.06.2018 17:0020.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556014Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2018 23:5928.06.2018 23:5928.06.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806556014Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Дата и время проведения
29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806556014Дата и время проведения Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 17:0029.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556014Подведение итогов не позднее Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1
Начальная цена
3 139 532,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
62.02.30
62.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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