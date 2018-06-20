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    Главная / Торги / Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1

    Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 17:0020.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556014Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806556014

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 16:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    РАЗДЕЛ 7 Сведения о НМЦЕ и НМЦД

    РАЗДЕЛ 6 Проект договора

    Извещение

    РАЗДЕЛ 5 Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО НМЗ

    Юридический адрес

    603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,

    Почтовый адрес

    603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21

    Контактный телефон

    +7 831 249-80-39

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@jscnmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бушуй Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 17:00 GMT +320.06.2018 17:0020.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556014Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.06.2018 23:5928.06.2018 23:5928.06.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806556014Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21

    Дата и время проведения

    29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806556014Дата и время проведения Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 17:0029.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556014Подведение итогов не позднее Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556014Подведение итогов не позднее Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг технической поддержки Системы Галактика ERP версия 9.1

    Начальная цена

    3 139 532,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» закупочной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации и проекту договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НМЗ
    Все закупки и тендеры АО НМЗ

    Адрес местонахождения

    603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,

    603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.02

    Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий"

    Кол-во: 1

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