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    Главная / Торги / Закупка вспомогательных материалов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка вспомогательных материалов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.07.2018 14:0027.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829596Дата и время окончания срока приема заявок Закупка вспомогательных материалов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829596

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка вспомогательных материалов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 17:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    типовая форма договора

    требования по отгрузке

    заявка на участие

    инструкция по участию в процедуре запроса предложений

    запрос ткп

    формат КП (приложение № 2)

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13479

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    M.yustus@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юстус Мария Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка вспомогательных материалов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201830.07.2018 15:0030.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829596Подведение итогов не позднее Закупка вспомогательных материалов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка вспомогательных материалов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО АМТП/ ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    31.0

    Мебель

    28.6

    Инструмент, ножевые изделия и универсальные скобяные изделия

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    25.7

    Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

    20.4

    Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    типовая форма договора

    31.05.2018

    требования по отгрузке

    31.05.2018

    заявка на участие

    31.05.2018

    формат КП (приложение № 2)

    31.05.2018

    инструкция по участию в процедуре запроса предложений

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешок биг-бэг из полипропилена Биг-бэг 95*95*95,4-е стропы, верх-сборка, низ-глухой, плотность 160 гр/м2, объем 0,9 м3"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Легкие перчатки для работы с веревкой CORDEX, цвет Tan, размер M"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Транспортный мешок PETZL PERSONNEL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Вспомогательный карабин PETZL CARITOOL для развески снаряжения"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Карабин WILLIAM SCREW-LOCK"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Карабин VULCAN SCREW-LOCK"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Шкаф инструментальный ITP 102 L"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Зажим троса"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 9"

    "Трос стальной в оплетке ПВХ DIN 3055 M2/3 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Люверсы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Смазка Шрус"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Смазка "Механик" Rust Blaster Proffesional HG5510"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Пломба свинцовая 10 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Лента оградительная ЛО-250 х 75 мм, усиленная 80 мкм, черно-желтая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Лента оградительная ЛО-250 х 75 мм, усиленная 80 мкм, бело-красная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Пломба силовая трос 1,5х250 мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 17"

    "Карабин OK TRIACT-LOCK"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Привязь для защиты от падения с высоты и позиционирования на рабочем месте PETZL VOLT, размер 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Привязь для защиты от падения с высоты и позиционирования на рабочем месте PETZL VOLT, размер 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Привязь для защиты от падения с высоты и позиционирования на рабочем месте PETZL VOLT, размер 0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Скобы такелажные SAE со шплинтовым замком на 12тн, брэнд Haklift (Финляндия) SAK120SL или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Моющее средство"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Трап-сходня алюминиевый 4.0 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Скобы такелажные SAE со шплинтовым замком на 8,5тн, брэнд Haklift (Финляндия) SAK85SL или аналог"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Шкаф для аптечки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Стремянка трансформер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Стремянка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Дезинфицирующие средства для поверхностей"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Салфетки дизенфицирующие для протирки поверхностей (респираторов)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Средство протирки очков"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Антисептический гель"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Средство моющее"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Мусорный контейнер 120 л, на колесах, с крышкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Медная проволока 1,5 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Лента ФУМ 0.1х20 20м"

    Кол-во: 500

    "Позиция 36"

    "Цепь короткозвенная DIN 766 3 мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 37"

    "Белая самоклеющаяся пленка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Конверты для нарядов-допусков"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Канат полиамидный диаметр 10 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Номерная пластиковая пломба ПК-91 оп 220мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Шкаф картотечный (4 полки)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Ведро оцинкованное, 12 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Шкаф инструментальный WDS-9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Шкаф инструментальный ТС 1095-021010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Шкаф инструментальный ТС 1095-021010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Шкаф инструментальный TC-1095-100206"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Инструментальный шкаф ТС-1995"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Лента ФУМ 0.1х10 20м"

    Кол-во: 500

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