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    Главная / Торги / Поставка контакт-центра для нужд ООО «АНТ-Сервис

    Поставка контакт-центра для нужд ООО «АНТ-Сервис

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829586Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контакт-центра для нужд ООО «АНТ-СервисМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829586

    Уникальный номер закупки

    361-КД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка контакт-центра для нужд ООО «АНТ-Сервис

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 16:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документция

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Контактный телефон

    +7 495 995-39-90

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@ant-srv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохоров Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контакт-центра для нужд ООО «АНТ-Сервис

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 10:00 GMT +308.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829586Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контакт-центра для нужд ООО «АНТ-СервисМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 10:0008.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829586Дата и время вскрытия заявок Поставка контакт-центра для нужд ООО «АНТ-СервисМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 18:0015.06.2018 18:0015.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829586Подведение итогов не позднее Поставка контакт-центра для нужд ООО «АНТ-СервисМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 18:0015.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829586Подведение итогов не позднее Поставка контакт-центра для нужд ООО «АНТ-СервисМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контакт-центра для нужд ООО «АНТ-Сервис

    Начальная цена

    3 926 715,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка контакт-центра для нужд ООО «АНТ-Сервис"

    Кол-во: 0

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