Поставка средств измерений для нужд ПАО «НПО «Стрела»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Оборудования должна производиться Покупателем в размере 100% от общей стоимости Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счета, выставленного Поставщиком. Покупатель производит оплату поставляемого Оборудования безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в течение 3 календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Обязательства по платежам считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счета Покупателя. Поверка обязательна. Поставляемое Оборудование должно быть полностью оплачено и не находиться в залоге у производителя или третьих лиц в силу закона на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ. Оборудование должно быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации. Оборудование по количеству, качеству, номенклатуре, ассортименту и комплектности должно соответствовать требованиям технического задания и проекта Договора. Оборудование должно быть свободным от любых прав третьих лиц, являться новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с условиями проекта Договора. Поставляемое Оборудование и/или его составные части не должны нарушать исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков Год выпуска Оборудования - не ранее 2018 года. Поставщик должен направлять только граждан Российской Федерации для передачи Оборудования. О готовности Оборудования к доставке со своего склада Поставщик должен известить Покупателя по почте, продублировав данную информацию по электронной почте либо посредством факсимильной связи. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Оборудования к отгрузке не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до отгрузки. В данном извещении также указывается информация, необходимая для приемки Оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки). Приемка Оборудования от Поставщика будет производиться на складе Покупателя (ПАО «НПО «Стрела», 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6). Выгрузка Оборудования с транспорта производится силами Покупателя в присутствии представителя Поставщика. В случае неявки представителей Поставщика на приемку Оборудования, Покупатель вправе провести выгрузку самостоятельно. Приемка Оборудования от Поставщика осуществляется с подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах. При этом производится проверка целостности упаковки и прием Оборудования по количеству тарных мест и внешнему виду, без вскрытия упаковки. Датой доставки Оборудования считается дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. Приемка Оборудования по количеству и качеству производится в присутствии представителя Поставщика в соответствии с Инструкциями, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 года П-6 (в редакции от 22.10.1997) и Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 года П-7 (в редакции от 22.10.1997). По результатам приемки Оборудования по количеству и качеству со вскрытием упаковки Стороны оформляют Акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора). Поставщик должен обеспечить упаковку, необходимую для сохранности Оборудования. Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом, в соответствии с разделом 5 проекта Договора. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) без замечаний. В соответствии с проектом Договора. Поставка Оборудования должна осуществляться не позднее 100 (ста) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик имеет право досрочно поставить Оборудование, а Покупатель обязан его принять. Датой поставки Оборудования считается дата подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора). Приемка Оборудования по количеству и качеству (кроме скрытых дефектов) будет производиться на складе Покупателя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Оборудования. В соответствии с проектом Договора.