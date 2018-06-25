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Номер извещения
31806556422
Уникальный номер закупки
530-304-2018/А
Наименование закупки
Поставка средств измерений для нужд ПАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств измерений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 09:00 GMT +325.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556422Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств измерений Тула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.07.2018 23:5903.07.2018 23:5903.07.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806556422Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка средств измерений Тула
Дата и время проведения
09.07.2018 09:0009.07.2018 09:0009.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806556422Дата и время проведения Поставка средств измерений Тула
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 23:5909.07.2018 23:5909.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556422Подведение итогов не позднее Поставка средств измерений Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств измерений
Начальная цена
1 132 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Нагрузка электронная АКИП-1304 – 2 шт.; Нагрузка электронная АКИП-1309 – 2 шт.; Источник питания АКИП-1126 – 2 шт. В соответствии с техническим заданием и проектом Договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тула, ул. М. Горького, д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
26.51.45
26.51.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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