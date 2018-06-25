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    Главная / Торги / Поставка средств измерений для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Поставка средств измерений для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556422Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств измерений ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806556422

    Уникальный номер закупки

    530-304-2018/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств измерений для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Документация word

    Техническое задание

    Проект договора

    Проект договора word

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Приборы для контроля прочих физических величин

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств измерений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 09:00 GMT +325.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556422Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств измерений Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.07.2018 23:5903.07.2018 23:5903.07.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806556422Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка средств измерений Тула

    Дата и время проведения

    09.07.2018 09:0009.07.2018 09:0009.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806556422Дата и время проведения Поставка средств измерений Тула

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2018 23:5909.07.2018 23:5909.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556422Подведение итогов не позднее Поставка средств измерений Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201809.07.2018 23:5909.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556422Подведение итогов не позднее Поставка средств измерений Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств измерений

    Начальная цена

    1 132 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Нагрузка электронная АКИП-1304 – 2 шт.; Нагрузка электронная АКИП-1309 – 2 шт.; Источник питания АКИП-1126 – 2 шт. В соответствии с техническим заданием и проектом Договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. М. Горького, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Оборудования должна производиться Покупателем в размере 100% от общей стоимости Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счета, выставленного Поставщиком. Покупатель производит оплату поставляемого Оборудования безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в течение 3 календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Обязательства по платежам считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счета Покупателя. Поверка обязательна. Поставляемое Оборудование должно быть полностью оплачено и не находиться в залоге у производителя или третьих лиц в силу закона на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ. Оборудование должно быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации. Оборудование по количеству, качеству, номенклатуре, ассортименту и комплектности должно соответствовать требованиям технического задания и проекта Договора. Оборудование должно быть свободным от любых прав третьих лиц, являться новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с условиями проекта Договора. Поставляемое Оборудование и/или его составные части не должны нарушать исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков Год выпуска Оборудования - не ранее 2018 года. Поставщик должен направлять только граждан Российской Федерации для передачи Оборудования. О готовности Оборудования к доставке со своего склада Поставщик должен известить Покупателя по почте, продублировав данную информацию по электронной почте либо посредством факсимильной связи. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Оборудования к отгрузке не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до отгрузки. В данном извещении также указывается информация, необходимая для приемки Оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки). Приемка Оборудования от Поставщика будет производиться на складе Покупателя (ПАО «НПО «Стрела», 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6). Выгрузка Оборудования с транспорта производится силами Покупателя в присутствии представителя Поставщика. В случае неявки представителей Поставщика на приемку Оборудования, Покупатель вправе провести выгрузку самостоятельно. Приемка Оборудования от Поставщика осуществляется с подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах. При этом производится проверка целостности упаковки и прием Оборудования по количеству тарных мест и внешнему виду, без вскрытия упаковки. Датой доставки Оборудования считается дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. Приемка Оборудования по количеству и качеству производится в присутствии представителя Поставщика в соответствии с Инструкциями, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 года П-6 (в редакции от 22.10.1997) и Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 года П-7 (в редакции от 22.10.1997). По результатам приемки Оборудования по количеству и качеству со вскрытием упаковки Стороны оформляют Акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора). Поставщик должен обеспечить упаковку, необходимую для сохранности Оборудования. Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом, в соответствии с разделом 5 проекта Договора. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) без замечаний. В соответствии с проектом Договора. Поставка Оборудования должна осуществляться не позднее 100 (ста) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик имеет право досрочно поставить Оборудование, а Покупатель обязан его принять. Датой поставки Оборудования считается дата подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора). Приемка Оборудования по количеству и качеству (кроме скрытых дефектов) будет производиться на складе Покупателя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Оборудования. В соответствии с проектом Договора.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    26.51.45

    Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство приборов для контроля прочих физических величин"

    Кол-во: 6

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