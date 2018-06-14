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    Главная / Торги / На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, город Кубинка-10, д. 11А

    На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, город Кубинка-10, д. 11А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556142Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, город Кубинка-10, д. 11А г. Москва, 2-й Вязовский пр-д, д.4А, стр.1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806556142

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, город Кубинка-10, д. 11А

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 17:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Юридический адрес

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    Почтовый адрес

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 178-07-71 доб. 129

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki.msk@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кутаева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, 2-й Вязовский пр-д, д.4А, стр.1

    Закупки и тендеры Работы кровельные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, город Кубинка-10, д. 11А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 12:00 GMT +314.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556142Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, город Кубинка-10, д. 11А г. Москва, 2-й Вязовский пр-д, д.4А, стр.1

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556142Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, город Кубинка-10, д. 11А г. Москва, 2-й Вязовский пр-д, д.4А, стр.1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.201818.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556142Подведение итогов не позднее На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, город Кубинка-10, д. 11А г. Москва, 2-й Вязовский пр-д, д.4А, стр.1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, город Кубинка-10, д. 11А

    Начальная цена

    2 019 387,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 969,38 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 969,38

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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию (Приложение № 1 к котировочной документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, г. Кубинка, город Кубинка-10, д. 11А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: по факту выполнения работ, с момента подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, форма-безналичный расчет, без аванса; порядок оплаты – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. Срок исполнения договора: 30 (тридцать) календарных дней, с момента подписания Акта приемки-передачи объекта.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Адрес местонахождения

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19.110

    Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

    Кол-во: 1642

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