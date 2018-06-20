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Номер извещения
31806556044
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лакокрасочных материалов и монтажной пены
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Почтовый адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
Контактный телефон
+7 831 249-80-39
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@jscnmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушуй Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лакокрасочных материалов и монтажной пены
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 16:30 GMT +320.06.2018 16:3020.06.2018 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556044Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материалов и монтажной пеныг. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2018 23:5928.06.2018 23:5928.06.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806556044Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка лакокрасочных материалов и монтажной пеныг. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Дата и время проведения
29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806556044Дата и время проведения Поставка лакокрасочных материалов и монтажной пеныг. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 17:0029.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556044Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материалов и монтажной пеныг. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочных материалов и монтажной пены
Начальная цена
3 499 245,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
20.30
20.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3499245
Кол-во: 3499245.87
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