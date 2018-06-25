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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806572841
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бензина автомобильного и топлива дизельного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 16:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Почтовый адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
Контактный телефон
+7 831 249-80-39
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@jscnmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушуй Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бензина и ДТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 09:00 GMT +325.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806572841Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина и ДТНижегородская область, Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 13:3029.06.2018 13:3029.06.2018 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806572841Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка бензина и ДТНижегородская область, Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Дата и время проведения
03.07.2018 13:0003.07.2018 13:0003.07.2018 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806572841Дата и время проведения Поставка бензина и ДТНижегородская область, Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 16:0003.07.2018 16:0003.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806572841Подведение итогов не позднее Поставка бензина и ДТНижегородская область, Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина и ДТ
Начальная цена
13 039 697,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
19.20.21
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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