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    Главная / Торги / Оказание охранных услуг

    Оказание охранных услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555550Дата и время окончания срока приема заявок Оказание охранных услугНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806555550

    Уникальный номер закупки

    3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание охранных услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Обоснование НМЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ

    Юридический адрес

    603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22

    Почтовый адрес

    603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22

    Контактный телефон

    +7 999 071-20-27

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    medrabotniki@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поклад Людмила Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Услуги частных охранных служб

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание охранных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555550Дата и время окончания срока приема заявок Оказание охранных услугНижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.06.2018 15:0021.06.2018 15:0021.06.2018 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806555550Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание охранных услугНижний Новгород

    Дата и время проведения

    25.06.2018 10:0025.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806555550Дата и время проведения Оказание охранных услугНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2018 13:2002.07.2018 13:2002.07.2018 13:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555550Подведение итогов не позднее Оказание охранных услугНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.201802.07.2018 13:2002.07.2018 13:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555550Подведение итогов не позднее Оказание охранных услугНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание охранных услуг

    Начальная цена

    803 760,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Оказание охранных услуг в объеме 8760 часов за год

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603005, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д.22, литер Д (корпус №2); литер В (корпус №1); литер Г1 (гараж); литер Н (склад); литер М (ледник)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа месяца следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета и при условии подписания сторонами акта оказанных услуг, представленных Исполнителем Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ
    Все закупки и тендеры ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ

    Адрес местонахождения

    603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22

    Классификатор ОКПД2

    80.10

    Услуги частных охранных служб

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    Извещение

    31.05.2018

    Обоснование НМЦ

    31.05.2018

    Документация

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 8760

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