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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806555550
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
Оказание охранных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22
Почтовый адрес
603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22
Контактный телефон
+7 999 071-20-27
Факс
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Адрес электронной почты
medrabotniki@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поклад Людмила Александровна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание охранных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555550Дата и время окончания срока приема заявок Оказание охранных услугНижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.06.2018 15:0021.06.2018 15:0021.06.2018 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806555550Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание охранных услугНижний Новгород
Дата и время проведения
25.06.2018 10:0025.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806555550Дата и время проведения Оказание охранных услугНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 13:2002.07.2018 13:2002.07.2018 13:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555550Подведение итогов не позднее Оказание охранных услугНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание охранных услуг
Начальная цена
803 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оказание охранных услуг в объеме 8760 часов за год
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603005, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д.22, литер Д (корпус №2); литер В (корпус №1); литер Г1 (гараж); литер Н (склад); литер М (ледник)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ
Все закупки и тендеры ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ
Адрес местонахождения
603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22
80.10
80.10
Документация лота
Кол-во: 8760
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