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Номер извещения
ГП829579
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право поставки оборудования ф. "Dräger"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 16:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 3286
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
l.shamanina@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаманина Людмила Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Адаптер калибровочный для PIR7000 6811610 ф."Dräger"; Датчик газов Polytron 8700 334 d S 4-20/HART 8344610 ф. "Dräger"; Инструмент магнитный для доступа к меню 4544101 ф."Dräger"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 12:00 GMT +309.06.2018 12:0009.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829579Дата и время окончания срока приема заявок Адаптер калибровочный для PIR7000 6811610 ф."Dräger"; Датчик газов Polytron 8700 334 d S 4-20/HART 8344610 ф. "Dräger"; Инструмент магнитный для доступа к меню 4544101 ф."Dräger" Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 12:0009.06.2018 12:0009.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829579Дата и время вскрытия заявок Адаптер калибровочный для PIR7000 6811610 ф."Dräger"; Датчик газов Polytron 8700 334 d S 4-20/HART 8344610 ф. "Dräger"; Инструмент магнитный для доступа к меню 4544101 ф."Dräger" Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.06.2018 18:0013.06.2018 18:0013.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829579Подведение итогов не позднее Адаптер калибровочный для PIR7000 6811610 ф."Dräger"; Датчик газов Polytron 8700 334 d S 4-20/HART 8344610 ф. "Dräger"; Инструмент магнитный для доступа к меню 4544101 ф."Dräger" Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201813.06.2018 18:0013.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829579Подведение итогов не позднее Адаптер калибровочный для PIR7000 6811610 ф."Dräger"; Датчик газов Polytron 8700 334 d S 4-20/HART 8344610 ф. "Dräger"; Инструмент магнитный для доступа к меню 4544101 ф."Dräger" Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Адаптер калибровочный для PIR7000 6811610 ф."Dräger"; Датчик газов Polytron 8700 334 d S 4-20/HART 8344610 ф. "Dräger"; Инструмент магнитный для доступа к меню 4544101 ф."Dräger"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
26.51.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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