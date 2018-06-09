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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право поставки оборудования ф. "Dräger"

    Открытый запрос предложений на право поставки оборудования ф. "Dräger"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2018 12:0009.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829579Дата и время окончания срока приема заявок Адаптер калибровочный для PIR7000 6811610 ф."Dräger"; Датчик газов Polytron 8700 334 d S 4-20/HART 8344610 ф. "Dräger"; Инструмент магнитный для доступа к меню 4544101 ф."Dräger" Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829579

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право поставки оборудования ф. "Dräger"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 16:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект_договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество РЭП Холдинг
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-09 доб. 3286

    Факс

    +7 812 412-64-84

    Адрес электронной почты

    l.shamanina@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаманина Людмила Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Адаптер калибровочный для PIR7000 6811610 ф."Dräger"; Датчик газов Polytron 8700 334 d S 4-20/HART 8344610 ф. "Dräger"; Инструмент магнитный для доступа к меню 4544101 ф."Dräger"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2018 12:00 GMT +309.06.2018 12:0009.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829579Дата и время окончания срока приема заявок Адаптер калибровочный для PIR7000 6811610 ф."Dräger"; Датчик газов Polytron 8700 334 d S 4-20/HART 8344610 ф. "Dräger"; Инструмент магнитный для доступа к меню 4544101 ф."Dräger" Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2018 12:0009.06.2018 12:0009.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829579Дата и время вскрытия заявок Адаптер калибровочный для PIR7000 6811610 ф."Dräger"; Датчик газов Polytron 8700 334 d S 4-20/HART 8344610 ф. "Dräger"; Инструмент магнитный для доступа к меню 4544101 ф."Dräger" Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.06.2018 18:0013.06.2018 18:0013.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829579Подведение итогов не позднее Адаптер калибровочный для PIR7000 6811610 ф."Dräger"; Датчик газов Polytron 8700 334 d S 4-20/HART 8344610 ф. "Dräger"; Инструмент магнитный для доступа к меню 4544101 ф."Dräger" Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201813.06.2018 18:0013.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829579Подведение итогов не позднее Адаптер калибровочный для PIR7000 6811610 ф."Dräger"; Датчик газов Polytron 8700 334 d S 4-20/HART 8344610 ф. "Dräger"; Инструмент магнитный для доступа к меню 4544101 ф."Dräger" Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Адаптер калибровочный для PIR7000 6811610 ф."Dräger"; Датчик газов Polytron 8700 334 d S 4-20/HART 8344610 ф. "Dräger"; Инструмент магнитный для доступа к меню 4544101 ф."Dräger"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Классификатор ОКПД2

    26.51.5

    Приборы для контроля прочих физических величин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оборудование"

    Кол-во: 0

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