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Номер извещения
31401735552
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МКП "Воронежтеплосеть"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2014 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Почтовый адрес
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Контактный телефон
+7 473 277-99-20
Факс
+7 473 277-24-39
Адрес электронной почты
malceva@teploset.kvmail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Нина Ивановна
Место рассмотрения предложений
394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МКП "Воронежтеплосеть"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 17:00 GMT +305.12.2014 17:0005.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401735552Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МКП "Воронежтеплосеть"394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401735552Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МКП "Воронежтеплосеть"394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Подведение итогов не позднее
08.12.2014 14:0008.12.2014 14:0008.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401735552Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МКП "Воронежтеплосеть"394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.12.201408.12.2014 14:0008.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401735552Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МКП "Воронежтеплосеть"394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 78
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд МКП "Воронежтеплосеть"
Начальная цена
223 996,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями Документации закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ВоронежРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МКП Воронежтеплосеть
Все закупки и тендеры МКП Воронежтеплосеть
Адрес местонахождения
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Отсутствуют
66.03
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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