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    Главная / Торги / Поставка метизов по заявке INF10140

    Поставка метизов по заявке INF10140

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов по заявке INF10140МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829563

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка метизов по заявке INF10140

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор с приложениям

    Требования к доставке груза

    Приложение 2

    Приложение 1

    инструкция

    приглашение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13481

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    d.bachurin@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бачурин Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метизов по заявке INF10140

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 14:00 GMT +313.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов по заявке INF10140Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 14:0013.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829563Дата и время вскрытия заявок Поставка метизов по заявке INF10140Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2018 15:0030.06.2018 15:0030.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829563Подведение итогов не позднее Поставка метизов по заявке INF10140Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 15:0030.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829563Подведение итогов не позднее Поставка метизов по заявке INF10140Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизов по заявке INF10140

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка 643 единиц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО «Архангельский морской торговый порт» (для ОАО «ЯМАЛ СПГ») ОКПО 01125301 ИНН 2900000134 КПП 2901010001 К/с: 30101810100000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области. Р/с: 40702810004010100106, Филиал ПАО «Сбербанк России», Архангельское отделение №8637,БИК 041117601, адрес: 163026, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 137. Почтовый адрес: ОАО «Архморторгпорт», 163000 г. Архангельск, проспект Троицкий, д.52. Тел: (8182) 67-13-89; 67-10-28 Реквизиты грузополучателя для поставки автотранспортом: 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % - в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения (Пункт 1), на основании оригиналов счета-фактуры, оформленного согласно ст. 169 Части второй НК РФ, товарной накладной и счета. Срок поставки до 30.08.2018 в Архангельск.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор с приложениям

    31.05.2018

    Требования к доставке груза

    31.05.2018

    Приложение 2

    31.05.2018

    Приложение 1

    31.05.2018

    инструкция

    31.05.2018

    приглашение

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпилька с 2 усиленными гайками"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "Шпилька с 2 усиленными гайками"

    Кол-во: 54

    "Позиция 3"

    "Шпилька с 2 усиленными гайками"

    Кол-во: 84

    "Позиция 4"

    "Шпилька с 2 усиленными гайками"

    Кол-во: 42

    "Позиция 5"

    "Шпилька с 2 усиленными гайками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Шестигранная гайка 1/2" UNC, mat: SA 194-8M"

    Кол-во: 48

    "Позиция 7"

    "Шестигранная гайка 7/8" UNC, mat: SA 194-8M"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Шпилька 1/2" UNC 70mm, mat: SA 320-B8M-CL2"

    Кол-во: 18

    "Позиция 9"

    "Шпилька M7/8" UNC 170mm, mat: SA 320-B8M-CL2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "Шестигранная гайка 1"1/8 UNC, mat: SA 194-8M"

    Кол-во: 80

    "Позиция 11"

    "Шестигранная гайка 3/4" UNC, mat: SA 194-4 galvanized A53"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "Шпилька 1"1/8 UNC 170mm, mat: SA 320-B8M-CL2"

    Кол-во: 48

    "Позиция 13"

    "Шпилька 3/4" UNC 110mm, mat: SA A320-L7 galvanized A53"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Шестигранная гайка 5/8" UNC, mat: SA 194-8M"

    Кол-во: 42

    "Позиция 15"

    "Шпилька с 2 усиленными гайками"

    Кол-во: 14

    "Позиция 16"

    "Шпилька с 2 усиленными гайками"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Шпилька с 2 усиленными гайками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Шпилька"

    Кол-во: 16

    "Позиция 19"

    "Шайба 16.09Г2С-7.019 Г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Гайка М20-7Н.20ХНЗА.019"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "Шайба16.09Г2С-7.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Шпилька"

    Кол-во: 16

    "Позиция 23"

    "Гайка"

    Кол-во: 24

    "Позиция 24"

    "Шпилька 1-М20-8gx120.20ХНЗА.019"

    Кол-во: 9

    "Позиция 25"

    "Гайка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Шпилька"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Гайка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Шпилька"

    Кол-во: 9

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