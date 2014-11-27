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    Главная / Торги / Белила цинковые. Декабрь 2014.

    Белила цинковые. Декабрь 2014.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411734Дата и время окончания срока приема заявок Белила цинковые. Декабрь 2014г.БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411734

    Уникальный номер закупки

    3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Белила цинковые. Декабрь 2014.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    График поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Контактный телефон

    +7 910 325-35-64

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    r.tukhvatullina@belpig.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тухватуллина Регина Ильдаровна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Белила цинковые. Декабрь 2014г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.11.2014 10:00 GMT +327.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411734Дата и время окончания срока приема заявок Белила цинковые. Декабрь 2014г.Белгород

    Дата и время вскрытия заявок

    27.11.2014 10:0027.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411734Дата и время вскрытия заявок Белила цинковые. Декабрь 2014г.Белгород

    Подведение итогов не позднее

    27.11.2014 12:0027.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411734Подведение итогов не позднее Белила цинковые. Декабрь 2014г.Белгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.11.201427.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411734Подведение итогов не позднее Белила цинковые. Декабрь 2014г.Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Белила цинковые. Декабрь 2014г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    30 000 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка по четырем заводам: 1. ООО «Брянский бройлер», ИНН3250519281: 241028, Брянская обл., г.Брянск, пр.Станке Димитрова, 98. 2. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 3. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 4. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки. Доставка до склада покупателя/самовывоз.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.53.22

    Оптовая торговля лакокрасочными материалами

    Документация лота

    График поставки

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Белила цинковые муфельные"

    Кол-во: 30000

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