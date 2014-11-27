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Номер извещения
ГП411734
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
Белила цинковые. Декабрь 2014.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 910 325-35-64
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
r.tukhvatullina@belpig.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тухватуллина Регина Ильдаровна
Место рассмотрения предложений
Белгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Белила цинковые. Декабрь 2014г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2014 10:00 GMT +327.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411734Дата и время окончания срока приема заявок Белила цинковые. Декабрь 2014г.Белгород
Дата и время вскрытия заявок
27.11.2014 10:0027.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411734Дата и время вскрытия заявок Белила цинковые. Декабрь 2014г.Белгород
Подведение итогов не позднее
27.11.2014 12:0027.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411734Подведение итогов не позднее Белила цинковые. Декабрь 2014г.Белгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Белила цинковые. Декабрь 2014г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
30 000 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка по четырем заводам: 1. ООО «Брянский бройлер», ИНН3250519281: 241028, Брянская обл., г.Брянск, пр.Станке Димитрова, 98. 2. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 3. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 4. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Отсутствуют
51.53.22
Документация лота
Кол-во: 30000
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