На право заключения договора на поставку напитков в ассортименте (для объектов, находящихся в Центральном регионе)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806554433 Уникальный номер закупки 54/2018-ОАЭФ Номер закупки Наименование закупки На право заключения договора на поставку напитков в ассортименте (для объектов, находящихся в Центральном регионе) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Аукционная документация Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество Военторг

Все закупки и тендеры АО Военторг Юридический адрес 119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23 Почтовый адрес 119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23 Контактный телефон +7 495 609-52-00 Факс +7 495 609-52-13 Адрес электронной почты i.minnikov@oaovoentorg.ru Ф.И.О. контактного лица Минников Иван Николаевич Место рассмотрения предложений Административные округа г Москвы / Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru