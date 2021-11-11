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Номер извещения
0832200006621001455
Уникальный номер закупки
0832200006621001455
Наименование закупки
Определение исполнителя на оказание комплекса услуг по разработке, внедрению систем защиты информации и аттестации информационных систем для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Медицинский информационно-аналитический центр» 0832200006621001455
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
27.10.2021 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Определение исполнителя на оказание комплекса услуг по разработке, внедрению систем защиты информации и аттестации информационных систем для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Медицинский информационно-аналитический центр»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0832200006621001455Подведение итогов не позднее Определение исполнителя на оказание комплекса услуг по разработке, внедрению систем защиты информации и аттестации информационных систем для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Медицинский информационно-аналитический центр»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Определение исполнителя на оказание комплекса услуг по разработке, внедрению систем защиты информации и аттестации информационных систем для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Медицинский информационно-аналитический центр»
Начальная цена
9 550 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов