Выполнение работ по перемонтажу трубопроводов приточных камер и тепловых завес с пара на воду в стр. №14

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806554918 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по перемонтажу трубопроводов приточных камер и тепловых завес с пара на воду в стр. №14 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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