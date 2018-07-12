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    Главная / Торги / Закупка мазута топочного 100 для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск

    Закупка мазута топочного 100 для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.07.2018 12:0012.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554404Дата и время окончания срока приема заявок Мазут топочный 100ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806554404

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка мазута топочного 100 для нужд ОП ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" в г.Ижевск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Обособленное подразделение Общество с ограниченной ответственностью МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск
    Все закупки и тендеры ОП ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО в г.Ижевск

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-00-83

    Факс

    +7 3412 91-09-15

    Адрес электронной почты

    Burduli@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурдули Елена Гурамиевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мазут топочный 100

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 12:0020.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554404Подведение итогов не позднее Мазут топочный 100Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мазут топочный 100

    Начальная цена

    4 153 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Ижевск, ул.Новоажимова, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель обязуется оплатить поставленный Товар в течение 60 (шестидесяти ) календарных дней с момента поставки на склад.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    19.20.28.100

    Мазут

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 400

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