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    Главная / Торги / Поставка провода ПРС

    Поставка провода ПРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 18:0007.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829555Дата и время окончания срока приема заявок Поставка провода ПРСЗлатоуст, Парковый проезд 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829555

    Уникальный номер закупки

    890

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка провода ПРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 66-60-55

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts10@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котельников Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст, Парковый проезд 1

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка провода ПРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 18:00 GMT +307.06.2018 18:0007.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829555Дата и время окончания срока приема заявок Поставка провода ПРСЗлатоуст, Парковый проезд 1

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 06:0008.06.2018 06:0008.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829555Дата и время вскрытия заявок Поставка провода ПРСЗлатоуст, Парковый проезд 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 14:0008.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829555Подведение итогов не позднее Поставка провода ПРСЗлатоуст, Парковый проезд 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка провода ПРС

    Начальная цена

    14 154 834,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    141 548,34 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    141 548,34

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Златоуст, Парковый проезд 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.33

    Изделия электроустановочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка провода ПРС"

    Кол-во: 0

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