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Номер извещения
ГП829554
Уникальный номер закупки
157
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку пневмомолотков рубильных МР-22 производства ОАО "ТЭМЗ" в июне-сентябре 2018г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 14:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-44-95
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Mariya.Shumnova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шумнова Мария Антоновна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку пневмомолотков рубильных МР-22 производства ОАО "ТЭМЗ" в июне-сентябре 2018г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 17:00 GMT +308.06.2018 17:0008.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829554Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку пневмомолотков рубильных МР-22 производства ОАО "ТЭМЗ" в июне-сентябре 2018гКолпино
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 17:0008.06.2018 17:0008.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829554Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку пневмомолотков рубильных МР-22 производства ОАО "ТЭМЗ" в июне-сентябре 2018гКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку пневмомолотков рубильных МР-22 производства ОАО "ТЭМЗ" в июне-сентябре 2018г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.24.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 47
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