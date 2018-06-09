Поставка измерителя давления специального ИДС-1-1.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: оплата оборудования осуществляется после поставки всего оборудования в течение 20 (Двадцати) рабочих дней от даты получения Покупателем оригиналов следующих документов: - Счета на оплату; - Акта о приёме-передаче Оборудования подписанного Сторонами; - Товарной накладной ТОРГ-12, подписанной Сторонами; - Счета-фактуры на Оборудование. Частичная оплата запрещена. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно разделу III «Техническая часть» настоящей закупочной документации. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: не более 6 (Шести) месяцев от даты подписания Договора.