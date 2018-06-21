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Номер извещения
31806554410
Уникальный номер закупки
53/2018-ОАЭФ
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку напитков в ассортименте (для объектов, находящихся в Московском регионе)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку напитков в ассортименте (для объектов, находящихся в Московском регионе)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554410Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку напитков в ассортименте (для объектов, находящихся в Московском регионе) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.06.2018 09:0025.06.2018 09:0025.06.2018 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806554410Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку напитков в ассортименте (для объектов, находящихся в Московском регионе) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
26.06.2018 09:0026.06.2018 09:0026.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806554410Дата и время проведения На право заключения договора на поставку напитков в ассортименте (для объектов, находящихся в Московском регионе) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 10:0502.07.2018 10:0502.07.2018 10:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554410Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку напитков в ассортименте (для объектов, находящихся в Московском регионе) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку напитков в ассортименте (для объектов, находящихся в Московском регионе)
Начальная цена
17 772 255,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
888 612,78 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
405 104 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с частью 2 аукционной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Адрес местонахождения
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
11.07.19.190
11.07.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 405104
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