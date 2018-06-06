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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП829552
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лист 6 мм 06ХН28МДТ ГОСТ 19903
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105066, Российская Федерация, Москва, ул. Ольховская, дом 4, корпус 2, этаж 5, пом. 552
Почтовый адрес
105066, Российская Федерация, Москва, ул. Ольховская, дом 4, корпус 2, этаж 5, пом. 552
Контактный телефон
+7 495 984-41-68 доб. 6453
Факс
--
Адрес электронной почты
Pyashin@tioinvest.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пяшин Александр Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лист 6 мм 06ХН28МДТ ГОСТ 19903
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист 6 мм 06ХН28МДТ ГОСТ 19903
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка на склад: Республика Крым, г. Армянск, ул. Северная ПромзонаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
Все закупки и тендеры ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
Адрес местонахождения
105066, Российская Федерация, Москва, ул. Ольховская, дом 4, корпус 2, этаж 5, пом. 552
27.10.41.121
Документация лота
Кол-во: 4
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