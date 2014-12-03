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    Главная / Торги / « Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »

    « Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2014 10:0003.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401735727Дата и время окончания срока приема заявок « Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »БелгородскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401735727

    Уникальный номер закупки

    3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    « Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2014 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное унитарное предприятие Белгородской области Белгородский водоканал
    Все закупки и тендеры ГУП Белводоканал

    Юридический адрес

    308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40

    Почтовый адрес

    308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40

    Контактный телефон

    +7 4722 26-33-31

    Факс

    +7 4722 26-33-31

    Адрес электронной почты

    omts@belwater.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тараканов Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Белгородский

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    « Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2014 10:00 GMT +303.12.2014 10:0003.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401735727Дата и время окончания срока приема заявок « Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »Белгородский

    Дата и время вскрытия заявок

    03.12.2014 10:0003.12.2014 10:0003.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401735727Дата и время вскрытия заявок « Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »Белгородский

    Подведение итогов не позднее

    04.12.2014 13:0004.12.2014 13:0004.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401735727Подведение итогов не позднее « Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »Белгородский

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    04.12.201404.12.2014 13:0004.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401735727Подведение итогов не позднее « Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »Белгородский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    « Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »

    Начальная цена

    1 964 387,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП Белводоканал
    Все закупки и тендеры ГУП Белводоканал

    Адрес местонахождения

    308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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