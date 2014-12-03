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Номер извещения
31401735727
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
« Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2014 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40
Почтовый адрес
308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40
Контактный телефон
+7 4722 26-33-31
Факс
+7 4722 26-33-31
Адрес электронной почты
omts@belwater.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тараканов Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Белгородский
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« Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.12.2014 10:00 GMT +303.12.2014 10:0003.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401735727Дата и время окончания срока приема заявок « Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »Белгородский
Дата и время вскрытия заявок
03.12.2014 10:0003.12.2014 10:0003.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401735727Дата и время вскрытия заявок « Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »Белгородский
Подведение итогов не позднее
04.12.2014 13:0004.12.2014 13:0004.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401735727Подведение итогов не позднее « Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »Белгородский
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
04.12.201404.12.2014 13:0004.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401735727Подведение итогов не позднее « Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »Белгородский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
« Поставка задвижек чугунных фланцевых параллельных с невыдвижным шпинделем Ду-500, Ду-800 Ру 1,0 Мпа., с ручным приводом (редуктор) в комплекте с ответными фланцами »
Начальная цена
1 964 387,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП Белводоканал
Все закупки и тендеры ГУП Белводоканал
Адрес местонахождения
308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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