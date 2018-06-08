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    Главная / Торги / Запрос цен на поставку оборудования для измерения электрических величин согласно ТЗ

    Запрос цен на поставку оборудования для измерения электрических величин согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806553642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерителя параметров ТАНГЕНС-2000ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806553642

    Уникальный номер закупки

    256, 257, 258

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос цен на поставку оборудования для измерения электрических величин согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 14:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Техническое задание

    Техническое задание

    закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-85 доб. 237

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Kseniya.Haritonova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харитонова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стенда для испытания защитных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 12:0030.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806553642Подведение итогов не позднее Поставка стенда для испытания защитных средствЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стенда для испытания защитных средств

    Начальная цена

    431 880,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP. Поставка на склад ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" г.Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая 14.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней со дня поставки товара склад покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    26.51.4

    Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Техническое задание

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка устройства для проверки простых устройств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 12:0030.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806553642Подведение итогов не позднее Поставка устройства для проверки простых устройствЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройства для проверки простых устройств

    Начальная цена

    539 260,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP. Поставка на склад ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" г.Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая 14.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней со дня поставки товара склад покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    26.51.4

    Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Техническое задание

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Поставка измерителя параметров ТАНГЕНС-2000

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 12:0030.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806553642Подведение итогов не позднее Поставка измерителя параметров ТАНГЕНС-2000Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерителя параметров ТАНГЕНС-2000

    Начальная цена

    525 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP. Поставка на склад ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" г.Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая 14.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней со дня поставки товара склад покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    26.51.4

    Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Техническое задание

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1

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