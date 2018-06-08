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Номер извещения
ГП829558
Уникальный номер закупки
ДХО ОЗ 18-07
Наименование закупки
Поставка кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Приложение 1 - Техническое задание на поставку кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные) на 22л. в 1экз.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 495 287-61-00 доб. 29463
Факс
{}
Адрес электронной почты
Yulia.Parshina@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паршина Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка кабинетной мебели 4-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 17:00 GMT +308.06.2018 17:0008.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829558Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабинетной мебели 4-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 15:0013.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829558Дата и время вскрытия заявок Поставка кабинетной мебели 4-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабинетной мебели 4-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см.Приложение №1 -Приложение 1 - Техническое задание на поставку кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные) на 22л. в 1экз. (Приложение № 1 - Спецификация к Лоту № 1 на поставку кабинетной мебели 4-й категории).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. Приложение №1 -Приложение 1 - Техническое задание на поставку кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные) на 22л. в 1экз. (см. Приложение № 4 -Перечень подразделений Покупателя с адресами доставки).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
31.01.12
Документация лота
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Поставка кабинетной мебели 2-й и 3-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 17:00 GMT +308.06.2018 17:0008.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829558Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабинетной мебели 2-й и 3-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 15:0013.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829558Дата и время вскрытия заявок Поставка кабинетной мебели 2-й и 3-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабинетной мебели 2-й и 3-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см.Приложение №1 -Приложение 1 - Техническое задание на поставку кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные) на 22л. в 1экз. (Приложение № 2 - Спецификация к Лоту № 2 на поставку кабинетной мебели 2-й и 3-й категории).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. Приложение №1 -Приложение 1 - Техническое задание на поставку кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные) на 22л. в 1экз. (см. Приложение № 4 -Перечень подразделений Покупателя с адресами доставки).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
31.01.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Поставка кабинетной мебели для приемной для нужд ГПБ (АО) в 2018 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 17:00 GMT +308.06.2018 17:0008.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829558Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабинетной мебели для приемной для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 15:0013.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829558Дата и время вскрытия заявок Поставка кабинетной мебели для приемной для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабинетной мебели для приемной для нужд ГПБ (АО) в 2018 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см.Приложение №1 -Приложение 1 - Техническое задание на поставку кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные) на 22л. в 1экз. (Приложение № 3 - Спецификация к Лоту № 3 на поставку мебели для приемной).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. Приложение №1 -Приложение 1 - Техническое задание на поставку кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные) на 22л. в 1экз. (см. Приложение № 4 -Перечень подразделений Покупателя с адресами доставки).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
31.01.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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