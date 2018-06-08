Поставка кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Периодичность поставки: штучно или партией по Заявкам Покупателя. Максимальный срок поставки и сборки Товара не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента подачи Заявки. • Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, доставка, подъем на этаж (по лестнице или на лифте), сборочные работы и вывоз упаковки продукции включены в цену за 1 ед. товара; • Бесплатная доставка товара в пределах МКАД; • Условия оплаты - за фактически полученный за отчетный период (календарный месяц) Товар на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, на основании подписанной Сторонами товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12, счет-фактуры и консолидированного счета на оплату по всем полученным Покупателем Заказам за отчетный период (календарный месяц); • Предоставление максимально возможной корпоративной скидки для Банка ГПБ (АО), с учетом перспектив дальнейшего сотрудничества и опыта предыдущих поставок; • Стоимость продукции указана в рублях РФ и корректировке не подлежит; • Для оплаты продукции необходимо предоставить оригинальный счет на бумажном носителе; Гарантийный срок устанавливается заводом-изготовителем, но составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара. В случаях выявления заказчиком в гарантийный период на поставленную продукцию несоответствий по качеству, поставщик производит обмен бракованного товара на новый или возвращает денежные средства заказчику в объеме бракованного товара.