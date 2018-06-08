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    Главная / Торги / Поставка кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные)

    Поставка кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 17:0008.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829558Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабинетной мебели для приемной для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829558

    Уникальный номер закупки

    ДХО ОЗ 18-07

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №2 - Анкета для юридического лица

    Приложение №1 - Спецификация

    Запрос ТКП

    Запрос ТКП кабинетная мебель (рамка)

    Приложение 1 - Техническое задание на поставку кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные) на 22л. в 1экз.

    Приложение 2 - Анкета экономического агента - юридического лица на 1л. в 1 экз.

    Приложение №3 Форма договора на 12л. в 1экз.

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00 доб. 29463

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Yulia.Parshina@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паршина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабинетной мебели 4-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 17:00 GMT +308.06.2018 17:0008.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829558Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабинетной мебели 4-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 15:0013.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829558Дата и время вскрытия заявок Поставка кабинетной мебели 4-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201813.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829558Подведение итогов не позднее Поставка кабинетной мебели 4-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабинетной мебели 4-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    см.Приложение №1 -Приложение 1 - Техническое задание на поставку кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные) на 22л. в 1экз. (Приложение № 1 - Спецификация к Лоту № 1 на поставку кабинетной мебели 4-й категории).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    см. Приложение №1 -Приложение 1 - Техническое задание на поставку кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные) на 22л. в 1экз. (см. Приложение № 4 -Перечень подразделений Покупателя с адресами доставки).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Периодичность поставки: штучно или партией по Заявкам Покупателя. Максимальный срок поставки и сборки Товара не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента подачи Заявки. • Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, доставка, подъем на этаж (по лестнице или на лифте), сборочные работы и вывоз упаковки продукции включены в цену за 1 ед. товара; • Бесплатная доставка товара в пределах МКАД; • Условия оплаты - за фактически полученный за отчетный период (календарный месяц) Товар на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, на основании подписанной Сторонами товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12, счет-фактуры и консолидированного счета на оплату по всем полученным Покупателем Заказам за отчетный период (календарный месяц); • Предоставление максимально возможной корпоративной скидки для Банка ГПБ (АО), с учетом перспектив дальнейшего сотрудничества и опыта предыдущих поставок; • Стоимость продукции указана в рублях РФ и корректировке не подлежит; • Для оплаты продукции необходимо предоставить оригинальный счет на бумажном носителе; Гарантийный срок устанавливается заводом-изготовителем, но составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара. В случаях выявления заказчиком в гарантийный период на поставленную продукцию несоответствий по качеству, поставщик производит обмен бракованного товара на новый или возвращает денежные средства заказчику в объеме бракованного товара.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12

    Мебель деревянная для офисов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение №2 - Анкета для юридического лица

    31.05.2018

    Приложение №1 - Спецификация

    31.05.2018

    Запрос ТКП

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол для переговоров ZOM275701 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кофейный стол ZOM275600 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шкаф закрытый ZOM275503 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Гардероб ZOM275502 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Шкаф для бумаг ZOM275500 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Креденция ZOM275402 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Тумба подкатная с 3 ящиками ZOM275303 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Брифинг приставка ZOM275700 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Стол письменный ZOM275103 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Стол письменный ZOM275102 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Стол письменный ZOM275101 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Стол для переговоров ZIO285704 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ZIO285600 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Стол кофейный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Шкаф для бумаг цветным фасадом и топом (25 мм) малый ZIO844210 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Шкаф для бумаг цветным фасадом и топом (25 мм) закрытый ZIO284422 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Гардероб с цветным фасадом и топом (25 мм) ZIO285526 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Гардероб с цветным фасадом и топом (25 мм) ZIO285522 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Шкаф для бумаг со стеклом в алюминиевой раме цветным фасадом и топом (25мм) ZIO285510 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Гардероб с белым фасадомZIO285502 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Шкаф для бумаг закрытый с белым фасадом ZIO285500 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Шкаф средний с распашными дверьми ZIO285422 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Креденция ZIO285413 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Креденция ZIO285411 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Тумба подкатная с 3 ящиками ZIO285303 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Стол-приставка левый ZIO285713 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Стол-приставка правый ZIO285712 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Брифинг-приставка ZIO285714 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Брифинг-приставка ZIO285711 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Стол рабочий на креденции и тумбе левый 222x208x74 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Стол рабочий на креденции и тумбе правый ZIO285109 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Стол рабочий на опорной креденции левый ZIO285108 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Стол рабочий на опорной креденции правый ZIO285107 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Стол рабочий на опорной креденции, левый ZIO285104 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Стол рабочий на опорной креденции, правый ZIO285103 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Стол рабочий левый ZIO285106 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Стол рабочий правый ZIO285105 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Стол рабочий левый ZIO285102 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Стол рабочий правый ZIO285101 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Стол переговоров TES28419539 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Шкаф со стеклом в алюминиевой раме TES284955 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Шкаф закрытый цветной фасад TES284422 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Шкаф закрытый цветной фасад TES284421 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Шкаф узкий цветной фасад TES284414 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Шкаф узкий цветной фасад TES284412 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Шкаф узкий цветной фасад TES284411 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Гардероб цветной фасад TES284505 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Гардероб цветной фасад TES284504 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Гардероб цветной фасад TES284503 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Тумба под копир TES284480 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Тумба с раздвижными фасадами TES284346 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Тумба с раздвижными фасадами TES284345 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Тумба приставная с 3 ящиками TES284313 к столешнице 80 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Стол приставной на ДСП опорах левый TES284133 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Стол приставной на ДСП опорах правый TES284132 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Стол руководителя на ДСП опорах прямой TES284131 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Стол руководителя на ДСП опорах прямой TES284130 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Стол прямой на ДСП опорах TES284108 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Стол прямой на ДСП опорах TES284107 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Стол прямой на ДСП опорах TES284106 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Стол прямой на ДСП опорах TES284105 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Стол прямой на ДСП опорах TES284104 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Стол прямой на ДСП опорах TES284103 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Стол прямой на ДСП опорах TES284102 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Стол прямой на ДСП опорах TES284101 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Стол для переговоров GRN300700 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Шкаф для бумаг со стеклом TRD296544 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Тумба приставная с 4 ящиками TES284311 к столешнице 80 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Тумба приставная с 3 ящиками TES284306 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Тумба приставная с 4 ящиками TES284304 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Тумба мобильная с 3 ящиками TES284303 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Стол эргономичный асимметричный на ДСП опорах с боковиной 600/800, правый TES284163 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Стол эргономичный асимметричный на ДСП опорах с боковиной 600/800, левый TES284162 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Стол трапеция на ДСП опорах левый TES284116 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Стол трапеция на ДСП опорах левый TES284114 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Стол трапеция на ДСП опорах левый TES284112 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Стол трапеция на ДСП опорах левый TES284110 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Стол трапеция на ДСП опорах правый TES284117 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Стол трапеция на ДСП опорах правый TES284115 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Стол трапеция на ДСП опорах правый TES284113 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Стол трапеция на ДСП опорах правый TES284111 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Стол линза на ДСП опорах TES284120 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Стол линза на ДСП опорах TES284119 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Стол линза на ДСП опорах TES284118 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Брифинг приcтавка на ДСП опорах TES284134 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Гардероб TRD296502 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Шкаф низкий закрытый TRD296430 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Тумба под оргтехнику TRD296480 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Тумба подкатная с 3 ящиками TRD296303 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Приставка GRN300201 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Брифинг-приставка GRN300711 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Стол письменный GRN300101 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка кабинетной мебели 2-й и 3-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 17:00 GMT +308.06.2018 17:0008.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829558Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабинетной мебели 2-й и 3-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 15:0013.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829558Дата и время вскрытия заявок Поставка кабинетной мебели 2-й и 3-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201813.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829558Подведение итогов не позднее Поставка кабинетной мебели 2-й и 3-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабинетной мебели 2-й и 3-й категории для нужд ГПБ (АО) в 2018 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    см.Приложение №1 -Приложение 1 - Техническое задание на поставку кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные) на 22л. в 1экз. (Приложение № 2 - Спецификация к Лоту № 2 на поставку кабинетной мебели 2-й и 3-й категории).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    см. Приложение №1 -Приложение 1 - Техническое задание на поставку кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные) на 22л. в 1экз. (см. Приложение № 4 -Перечень подразделений Покупателя с адресами доставки).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Периодичность поставки: штучно или партией по Заявкам Покупателя. Максимальный срок поставки и сборки Товара не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента подачи Заявки. • Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, доставка, подъем на этаж (по лестнице или на лифте), сборочные работы и вывоз упаковки продукции включены в цену за 1 ед. товара; • Бесплатная доставка товара в пределах МКАД; • Условия оплаты - за фактически полученный за отчетный период (календарный месяц) Товар на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, на основании подписанной Сторонами товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12, счет-фактуры и консолидированного счета на оплату по всем полученным Покупателем Заказам за отчетный период (календарный месяц); • Предоставление максимально возможной корпоративной скидки для Банка ГПБ (АО), с учетом перспектив дальнейшего сотрудничества и опыта предыдущих поставок; • Стоимость продукции указана в рублях РФ и корректировке не подлежит; • Для оплаты продукции необходимо предоставить оригинальный счет на бумажном носителе; Гарантийный срок устанавливается заводом-изготовителем, но составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара. В случаях выявления заказчиком в гарантийный период на поставленную продукцию несоответствий по качеству, поставщик производит обмен бракованного товара на новый или возвращает денежные средства заказчику в объеме бракованного товара.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12

    Мебель деревянная для офисов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол кофейный SOL297600 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Стол переговоров SOL297701 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Гардероб закрытый SOL297502 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Шкаф для бумаг закрытый SOL297500 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Шкаф для бумаг цветным фасадом и топом (25 мм) малый SOL844210 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Шкаф для бумаг цветным фасадом и топом (25 мм) закрытый SOL284422 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Гардероб с цветным фасадом и топом (25 мм) SOL285526 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Гардероб с цветным фасадом и топом (25 мм) SOL285522 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Шкаф для бумаг со стеклом в алюминиевой раме цветным фасадом и топом (25 мм) SOL285510 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Креденция высокая SOL297400 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Креденция-приставка правая/левая SOL297411 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Приставка SOL297200 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Тумба подкатная с 3 ящиками SOL297303 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Брифинг-приставка SOL297711 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Стол письменный на опорной тумбе, правый /левый SOL297113 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Стол письменный на опорной тумбе, правый /левый SOL297111 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Стол письменный на опорной тумбе, правый /левый SOL297109 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Стол письменный SOL297102 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Стол письменный SOL297101 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Стол письменный SOL297100 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "FERMO Стол для переговоров овальный (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "FERMO Стол для переговоров (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "FERMO Стол для переговоров круглый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "FERMO Шкаф для одежды (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "FERMO Стеллаж (только в цвете венге) (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "FERMO Шкаф для бумаг 2 дер.двери (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "FERMO Шкаф для бумаг 2 стеклянные + 2 дерев. Двери (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "FERMO Шкаф для бумаг верх. Огткрытый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "FERMO Тумба 2двери (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "FERMO Тумба сервисная (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "FERMO Тумба мобильная (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "FERMO Стол письменный 180 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "FERMO Стол письменный 160 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "LAVA Стол кофейный (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "LAVA Стол для переговоров (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "LAVA Шкаф для одежды, высокий, 2 деревянная двери (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "LAVA Шкаф для бумаг, высокий, верхние 2 двери -стекло, нижние 2 двери-дерево (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "LAVA Шкаф для бумаг,высокий, 2 дер.двери (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "LAVA Шкаф для бумаг, средний, две стеклянные двери (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "LAVA Шкаф для бумаг, средний, две дер.двери (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "LAVA Шкаф для бумаг, низкий, две дер.двери (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "LAVA Брифинг приставка (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "LAVA Сервисная мобильная тумба (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "LAVA Тумба мобильная (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "LAVA Приставка боковая к столу (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "LAVA Стол письменный 200 с опорной тумбой (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "LAVA Стол письменный 200 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Кофейный стол CHG243600 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Стол для переговоров CHG243700 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Креденция с декоративными элементами CHG243402 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Креденция CHG243401 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Шкаф для бумаг с декоративными элементами CHG243542, стекло (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Гардероб с декоративными элементами CHG243541 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Тумба подкатная с 3 ящиками CHG24330301 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Приставка боковая / брифинг CHG24320001 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Стол письменный CHG243102 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Стол письменный CHG243101 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Поставка кабинетной мебели для приемной для нужд ГПБ (АО) в 2018 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 17:00 GMT +308.06.2018 17:0008.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829558Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабинетной мебели для приемной для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 15:0013.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829558Дата и время вскрытия заявок Поставка кабинетной мебели для приемной для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201813.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829558Подведение итогов не позднее Поставка кабинетной мебели для приемной для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабинетной мебели для приемной для нужд ГПБ (АО) в 2018 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    см.Приложение №1 -Приложение 1 - Техническое задание на поставку кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные) на 22л. в 1экз. (Приложение № 3 - Спецификация к Лоту № 3 на поставку мебели для приемной).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    см. Приложение №1 -Приложение 1 - Техническое задание на поставку кабинетной мебели для нужд ГПБ (АО) в 2018 г. (кабинеты руководителей и приемные) на 22л. в 1экз. (см. Приложение № 4 -Перечень подразделений Покупателя с адресами доставки).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Периодичность поставки: штучно или партией по Заявкам Покупателя. Максимальный срок поставки и сборки Товара не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента подачи Заявки. • Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, доставка, подъем на этаж (по лестнице или на лифте), сборочные работы и вывоз упаковки продукции включены в цену за 1 ед. товара; • Бесплатная доставка товара в пределах МКАД; • Условия оплаты - за фактически полученный за отчетный период (календарный месяц) Товар на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, на основании подписанной Сторонами товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12, счет-фактуры и консолидированного счета на оплату по всем полученным Покупателем Заказам за отчетный период (календарный месяц); • Предоставление максимально возможной корпоративной скидки для Банка ГПБ (АО), с учетом перспектив дальнейшего сотрудничества и опыта предыдущих поставок; • Стоимость продукции указана в рублях РФ и корректировке не подлежит; • Для оплаты продукции необходимо предоставить оригинальный счет на бумажном носителе; Гарантийный срок устанавливается заводом-изготовителем, но составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара. В случаях выявления заказчиком в гарантийный период на поставленную продукцию несоответствий по качеству, поставщик производит обмен бракованного товара на новый или возвращает денежные средства заказчику в объеме бракованного товара.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12

    Мебель деревянная для офисов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "LT-STO YALTA Стеллаж (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "LT-J YALTA Журнальный стол (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "LT-ST-2.3 YALTA Шкаф средний (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "LT-SU-13R YALTA Шкаф высокий правый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "LT-SU-13L YALTA Шкаф высокий левый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "LT-ST-1.9 YALTA Шкаф высокий (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "LT-ST-1.2R YALTA Шкаф высокий, стекло матовое в алюминиевой рамке (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "LT-ST-1.2 YALTA Шкаф высокий, стекло матовое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "LT-ST-1.1 YALTA Шкаф высокий (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "LT-SD1.1 YALTA Шкаф квадратный (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "LT-SD1.2 YALTA Шкаф квадратный (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "LT-TS 4.7 YALTA Тумба сервисная (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "LT-TS-3.6 YALTA Тумба сервисная (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "LT-TS 4.5 YALTA Тумба сервисная (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "LT-TS-3.4 YALTA Тумба сервисная (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "LT-TS-3.1 YALTA Тумба сервисная (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "LT-TS5 YALTA Тумба под фригобар (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "LT-TS2 YALTA Тумба сервисная (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "LT-TM YALTA Тумба мобильная (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "LT-BR3 YALTA Брифинг приставка (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "LT-BR2 YALTA Брифинг приставка (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "LT-BR1 YALTA Брифинг приставка (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "LT-D20 YALTA Стол письменный (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "LT-D18 YALTA Стол письменный (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "LT-C22L YALTA Стол левый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "LT-C20L YALTA Стол левый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "LT-C18L YALTA Стол левый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "LT-C22R YALTA Стол правый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "LT-C20R YALTA Стол правый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "LT-C18R YALTA Стол правый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "LT-В22L YALTA Стол левый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "LT-В20L YALTA Стол левый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "LT-В18L YALTA Стол левый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "LT-В22R YALTA Стол правый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "LT-В20R YALTA Стол правый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "LT-В18R YALTA Стол правый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "LT-A20 YALTA Стол письменный (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "LT-A18 YALTA Стол письменный (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "LT-A16 YALTA Стол письменный (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "50095 Крепление экранов (пара) (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "V-058 VASANTA Экран (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "V-057 VASANTA Экран (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "V-059 VASANTA Экран (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "V-68 VASANTA Шкаф-купе (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "V-75 VASANTA Шкаф-купе (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "V-731 VASANTA Гардероб (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "V-721 VASANTA Гардероб (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "V-614 VASANTA Шкаф высокий, стекло тонированное в рамке (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "V-505п VASANTA Шкаф высокий, стекло тонированное в рамке (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "V-505л VASANTA Шкаф высокий, стекло тонированное в рамке (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "V-501 VASANTA Шкаф высокий (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "V-634 VASANTA Шкаф высокий, стекло тонированное (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "V-604 VASANTA Шкаф высокий (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "V-601 VASANTA Шкаф высокий (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "V-661 VASANTA Шкаф средний (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "V-691 VASANTA Шкаф низкий (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "V-280 VASANTA Тумба для оргтехники (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "V-293 VASANTA Тумба сервисная (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "V-212 VASANTA Тумба приставная с жалюзи (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "V-232 VASANTA Тумба приставная (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "V-241 VASANTA Тумба приставная (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "V-93 VASANTA Тумба мобильная (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "V-36п VASANTA Стол правый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "V-34п VASANTA Стол правый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "V-36л VASANTA Стол левый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "V-34л VASANTA Стол левый (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "V-891 VASANTA Брифинг (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "V-28 VASANTA Стол руководителя (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "V-26 VASANTA Стол руководителя (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "V-16 VASANTA Стол письменный (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "V-14 VASANTA Стол письменный (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "V-12 VASANTA Стол письменный (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "V-10 VASANTA Стол письменный (или эквивалент)"

    Кол-во: 1

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