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    Главная / Торги / Выполнение капитального и текущего ремонта объектов в аэропорту «Варандей»

    Выполнение капитального и текущего ремонта объектов в аэропорту «Варандей»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 16:0014.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829553Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального и текущего ремонта объектов в аэропорту «Варандей»СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829553

    Уникальный номер закупки

    93/18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение капитального и текущего ремонта объектов в аэропорту «Варандей»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 14:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление

    ГП Аэродрома

    Анкета Контрагента

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 29-83-27

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Malova@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малова Татьяна Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение капитального и текущего ремонта объектов в аэропорту «Варандей»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 16:00 GMT +314.06.2018 16:0014.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829553Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального и текущего ремонта объектов в аэропорту «Варандей»Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 16:0014.06.2018 16:0014.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829553Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального и текущего ремонта объектов в аэропорту «Варандей»Сургут

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2018 16:0014.07.2018 16:0014.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829553Подведение итогов не позднее Выполнение капитального и текущего ремонта объектов в аэропорту «Варандей»Сургут

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    14.07.201814.07.2018 16:0014.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829553Подведение итогов не позднее Выполнение капитального и текущего ремонта объектов в аэропорту «Варандей»Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение капитального и текущего ремонта объектов в аэропорту «Варандей»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Варандей, Ненецкий автономный округ, аэропорт «Варандей»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    43.29.12.110

    Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений

    42.99.29.000

    Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки

    42.11.20.000

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ГП Аэродрома

    31.05.2018

    Анкета Контрагента

    31.05.2018

    Техническое задание

    31.05.2018

    Уведомление

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение капитального и текущего ремонта объектов в аэропорту «Варандей»"

    Кол-во: 0

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    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 758 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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