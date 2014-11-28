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    Главная / Торги / Закупка арматурного проката

    Закупка арматурного проката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411730Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411730

    Уникальный номер закупки

    215

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка арматурного проката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.11.2014 11:00 GMT +328.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411730Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.11.2014 11:0028.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411730Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.12.2014 17:0003.12.2014 17:0003.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411730Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.12.201403.12.2014 17:0003.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411730Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции 2014г. Поставка продукции в ноябре 2014 года. ЛОт является неделимым. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм"

    Кол-во: 111

    Лот 2

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø12 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.11.2014 11:00 GMT +328.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411730Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø12 мм Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.11.2014 11:0028.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411730Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø12 мм Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.12.2014 17:0003.12.2014 17:0003.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411730Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø12 мм Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.12.201403.12.2014 17:0003.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411730Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø12 мм Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø12 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции 2014г. Поставка продукции в ноябре 2014 года. ЛОт является неделимым. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø12 мм"

    Кол-во: 252

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