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    Главная / Торги / Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО «ГК «Северавтодор»

    Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО «ГК «Северавтодор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 17:0007.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806553547Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, ул.Промышленная, дом №5.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806553547

    Уникальный номер закупки

    39.1-3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО «ГК «Северавтодор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 14:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение №39.1-3

    Документация №39.1-3

    Извещение об отказе

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3462 22-51-74

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil3-oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Файзуллин Иршат Асгатович

    Место рассмотрения предложений

    Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, ул.Промышленная, дом №5.

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 17:00 GMT +307.06.2018 17:0007.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806553547Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, ул.Промышленная, дом №5.

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 07:0008.06.2018 07:0008.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806553547Дата и время вскрытия заявок Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, ул.Промышленная, дом №5.

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806553547Подведение итогов не позднее Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, ул.Промышленная, дом №5.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    4 987 500,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    105 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставка товара Покупателю осуществляется транспортом Поставщика до производственной базы Филиала №3 расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за товар производится в 100% размере по факту поставки Товара в полном объёме на основании подписанных уполномоченными лицами товарной накладной и счета-фактуры в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения товара и передачи оригиналов документов: счетов - фактур, оформленных в соответствии со ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации, товарных накладных по Форме ТОРГ-12, транспортных накладных или железнодорожных накладных и документов, подтверждающих качество продукции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    46.75.1

    Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75.2

    Торговля оптовая промышленными химикатами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая промышленными химикатами"

    Кол-во: 0

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