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Номер извещения
31806553547
Уникальный номер закупки
39.1-3
Наименование закупки
Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-74
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil3-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Файзуллин Иршат Асгатович
Место рассмотрения предложений
Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, ул.Промышленная, дом №5.
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Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 17:00 GMT +307.06.2018 17:0007.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806553547Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, ул.Промышленная, дом №5.
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 07:0008.06.2018 07:0008.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806553547Дата и время вскрытия заявок Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, ул.Промышленная, дом №5.
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
08.06.201808.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806553547Подведение итогов не позднее Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, ул.Промышленная, дом №5.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
4 987 500,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
105 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
поставка товара Покупателю осуществляется транспортом Поставщика до производственной базы Филиала №3 расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, 5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
46.75.1
46.75.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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