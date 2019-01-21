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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806552906
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бланков и перевозочных документов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 13:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бланков и перевозочных документов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2019 12:00 GMT +321.01.2019 12:0021.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552906Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бланков и перевозочных документовСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2019 12:0021.01.2019 12:0021.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552906Дата и время вскрытия заявок Поставка бланков и перевозочных документовСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.01.2019 20:0023.01.2019 20:0023.01.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552906Подведение итогов не позднее Поставка бланков и перевозочных документовСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бланков и перевозочных документов
Начальная цена
2 360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская д. 15, склад АО «Авиакомпания Россия».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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