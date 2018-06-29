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Номер извещения
ГП829538
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Ограждения машинного двора, Машинного двора, расположенных по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Гагарина, д. 47. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 13:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Ограждение машинного двора, площадью 752,1 кв.м.; Машинный двор, площадью 124,2 кв. м. с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030101:166. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Гагарина, д. 47
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 15:00 GMT +329.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829538Дата и время окончания срока приема заявок Ограждение машинного двора, площадью 752,1 кв.м.; Машинный двор, площадью 124,2 кв. м. с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030101:166. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Гагарина, д. 47 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 18:0029.06.2018 18:0029.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829538Дата окончания срока рассмотрения заявок Ограждение машинного двора, площадью 752,1 кв.м.; Машинный двор, площадью 124,2 кв. м. с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030101:166. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Гагарина, д. 47 Москва
Дата и время проведения
02.07.2018 11:0002.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829538Дата и время проведения Ограждение машинного двора, площадью 752,1 кв.м.; Машинный двор, площадью 124,2 кв. м. с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030101:166. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Гагарина, д. 47 Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 15:0027.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829538Подведение итогов не позднее Ограждение машинного двора, площадью 752,1 кв.м.; Машинный двор, площадью 124,2 кв. м. с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030101:166. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Гагарина, д. 47 Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 15:0027.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829538Подведение итогов не позднее Ограждение машинного двора, площадью 752,1 кв.м.; Машинный двор, площадью 124,2 кв. м. с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030101:166. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Гагарина, д. 47 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ограждение машинного двора, площадью 752,1 кв.м.; Машинный двор, площадью 124,2 кв. м. с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030101:166. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Гагарина, д. 47
Начальная цена
317 154,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
30 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
41.20.20.290
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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