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    Главная / Торги / Запрос предложений на гофрокартон

    Запрос предложений на гофрокартон

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 12:3018.06.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829537Дата и время окончания срока приема заявок ГофрокартонБелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829537

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на гофрокартон

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 13:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Док-ция

    2

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68493

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    yaroslav.rukin@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рукин Ярослав Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Ключевые слова:

    гофрокартон, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Гофрокартон

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 13:0031.08.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829537Подведение итогов не позднее ГофрокартонБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гофрокартон

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-цииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-ции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    16

    Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картон гофрированный 1000х1000 марки Т23 ГОСТ 52901-2007"

    Кол-во: 18000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    20.08.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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