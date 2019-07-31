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Номер извещения
31806552774
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 12:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.07.2019 10:00 GMT +331.07.2019 10:0031.07.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552774Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебелиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.07.2019 10:0031.07.2019 10:0031.07.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552774Дата и время вскрытия заявок Поставка мебелиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
21.08.2019 20:0021.08.2019 20:0021.08.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552774Подведение итогов не позднее Поставка мебелиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели
Начальная цена
5 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- 196210 г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская д. 15, склад АО «Авиакомпания Россия»; - 119027, г. Москва, аэропорт Внуково, здание ПГК, д.1 стр. 19.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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