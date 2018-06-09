Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % оплата в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты приемки Оборудования и получения Покупателем счета на оплату на основании следующих документов: - Счета-фактуры на Оборудование; - Товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанной Сторонами; - Акта приемки Оборудование, подписанного Сторонами; - Оригинала справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно разделу III «Техническая часть» настоящей закупочной документации. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты подписания Договора.