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Номер извещения
ГП829526
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку алмазных кругов Dr. Kaiser
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 12:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-98
Факс
Адрес электронной почты
Elena.Kara2@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Кара Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка алмазных кругов Dr. Kaiser
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829526Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алмазных кругов Dr. KaiserКолпино
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 12:0013.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829526Дата и время вскрытия заявок Поставка алмазных кругов Dr. KaiserКолпино
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 10:0029.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829526Подведение итогов не позднее Поставка алмазных кругов Dr. KaiserКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка алмазных кругов Dr. Kaiser
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению №4
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещению №4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.92.26.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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