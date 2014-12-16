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Номер извещения
31401736883
Уникальный номер закупки
364
Наименование закупки
Оказание услуг вывоза мусора для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2014 12:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
pavlovaea@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богажков Юрий Альбертович
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Вольная, д.30
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по вывозу мусора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2014 10:00 GMT +316.12.2014 10:0016.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401736883Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу мусораМосква, ул. Вольная, д.30
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.12.2014 10:0017.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401736883Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по вывозу мусораМосква, ул. Вольная, д.30
Дата и время проведения
18.12.2014 10:0018.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401736883Дата и время проведения Оказание услуг по вывозу мусораМосква, ул. Вольная, д.30
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401736883Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу мусораМосква, ул. Вольная, д.30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по вывозу мусора
Начальная цена
1 586 688,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
79 334,42 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочное количество бункеров – 360 (штук в год), Ориентировочный объем – 2880 куб.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
город Москва, улица Вольная, дом 30; Измайловское шоссе, дом 40; Хоромный тупик, дом 4.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
90.00.2
Документация лота
Кол-во: 2880
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