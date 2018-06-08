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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку запасных частей к станку Liebherr LC-2000 FN 3124

    Запрос предложений на поставку запасных частей к станку Liebherr LC-2000 FN 3124

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829524Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку запасных частей к станку Liebherr LC-2000 FN 3124КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829524

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку запасных частей к станку Liebherr LC-2000 FN 3124

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 - заявка на участие

    анкета

    Приложение 1.1 табличная часть заявки

    Изменения в извещении

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Shilov1@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шилов Антон Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку запасных частей к станку Liebherr LC-2000 FN 3124

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 10:00 GMT +308.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829524Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку запасных частей к станку Liebherr LC-2000 FN 3124Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 10:0008.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829524Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку запасных частей к станку Liebherr LC-2000 FN 3124Колпино

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 14:0029.06.2018 14:0029.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829524Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку запасных частей к станку Liebherr LC-2000 FN 3124Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 14:0029.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829524Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку запасных частей к станку Liebherr LC-2000 FN 3124Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку запасных частей к станку Liebherr LC-2000 FN 3124

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно извещения"

    Кол-во: 0

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