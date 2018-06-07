Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

• Срок действия цены на продукцию – с момента направления ТКП и размещения заявки на ЭТП ГПБ, до 31.12.2018г.; • Срок поставки продукции - не более 30 календарных дней с момента направления Заявки; • Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка и доставка продукции включены в цену за 1 ед. товара; • Бесплатная доставка товара в пределах МКАД; • Условия оплаты – в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, на основании подписанной Сторонами товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12; • Предоставление максимально возможной корпоративной скидки для Банка ГПБ (АО), с учетом перспектив дальнейшего сотрудничества и опыта предыдущих поставок; • Стоимость продукции указана в рублях РФ и корректировке не подлежит; • Для оплаты продукции необходимо предоставить оригинальный счет на бумажном носителе на оплату не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня платежа.