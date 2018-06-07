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    Главная / Торги / Поставка инкассаторского оборудования

    Поставка инкассаторского оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 17:0007.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829530Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инкассаторского оборудования МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829530

    Уникальный номер закупки

    ДХО ОЗ 18-06

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инкассаторского оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2 - Анкета для юридического лица

    Приложение 1 - Спецификация

    Запрос ТКП инкас обор (рамка)

    Приложение 6 - ТЗ - Cумка-баул для кассет депозитного модуля NCR на 2л. в 1экз.

    Приложение 5 - ТЗ - Сумка-баул для переноски 5 кассет с торцевой колесной базой на 3л. в 1экз.

    Приложение 3 - Форма рамочного договора поставки Банка ГПБ АО

    Приложение 4 - ТЗ - Сумка-баул для переноски 3 кассет на 2л. в 1экз.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00 доб. 29463

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Yulia.Parshina@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паршина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инкассаторского оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 17:00 GMT +307.06.2018 17:0007.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829530Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инкассаторского оборудования Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 18:0008.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829530Дата и время вскрытия заявок Поставка инкассаторского оборудования Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829530Подведение итогов не позднее Поставка инкассаторского оборудования Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инкассаторского оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    см.Приложение №1 - Спецификация 1. Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество участника запроса предложений, в части, существенной для исполнителя договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника запроса предложений не должна быть приостановлена. 2. Исполнитель должен существовать на рынке инкассаторской п/ц не менее 3 лет. 3. Деятельность должна быть основной.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    см.Приложение 3 - Форма рамочного договора поставки Банка ГПБ АО (Приложение № 3 к рамочному договору поставки).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    • Срок действия цены на продукцию – с момента направления ТКП и размещения заявки на ЭТП ГПБ, до 31.12.2018г.; • Срок поставки продукции - не более 30 календарных дней с момента направления Заявки; • Погрузочно-разгрузочные работы, упаковка и доставка продукции включены в цену за 1 ед. товара; • Бесплатная доставка товара в пределах МКАД; • Условия оплаты – в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, на основании подписанной Сторонами товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12; • Предоставление максимально возможной корпоративной скидки для Банка ГПБ (АО), с учетом перспектив дальнейшего сотрудничества и опыта предыдущих поставок; • Стоимость продукции указана в рублях РФ и корректировке не подлежит; • Для оплаты продукции необходимо предоставить оригинальный счет на бумажном носителе на оплату не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня платежа.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    25.24.28.790

    Изделия из полимеров в первичных формах прочие, не включенные в другие группировки

    13.96.14.190

    Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение 6 - ТЗ - Cумка-баул для кассет депозитного модуля NCR на 2л. в 1экз.

    31.05.2018

    Приложение 5 - ТЗ - Сумка-баул для переноски 5 кассет с торцевой колесной базой на 3л. в 1экз.

    31.05.2018

    Приложение 4 - ТЗ - Сумка-баул для переноски 3 кассет на 2л. в 1экз.

    31.05.2018

    Приложение 3 - Форма рамочного договора поставки Банка ГПБ АО

    31.05.2018

    Приложение 2 - Анкета для юридического лица

    31.05.2018

    Приложение 1 - Спецификация

    31.05.2018

    Запрос ТКП инкас обор (рамка)

    31.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сумка-баул для переноски 3 кассет (ТЗ ПРИЛОЖЕНИЕ №4)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Cумка-баул для кассет депозитного модуля NCR (ТЗ ПРИЛОЖЕНИЕ №6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Сумка-баул для переноски 5 кассет с торцевой колесной базой (ТЗ ПРИЛОЖЕНИЕ №5)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Инкассаторская сумка 40х60 стальная рамка, ручки"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Пломба наклейка СКР1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Накладки 1000шт/уп."

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Кольцо бандерольное 500шт/уп."

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Пломба Акула М4"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "Пломба Энвополисил"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Пломба Альфа М1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Мешок для мелочи, двунитка 230х340 мм. Плотность 230г/м2"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "BV-20 Баул инкассаторский, 530х300х510мм. (ДхШхВ), 3 кассеты OKI, каркас -изолон, фанера, опора- пластик пукли, полиэстер 600D, дно - кирза, молния под пломбу, кассета 165х300х510 мм."

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "BV(R)-17 бayn инкассаторский, 710x250x550 мм (ДxШxB), 5 Kacceт, 4 Kacceты: 240x130x435 мм., кoneca, дно укреплено кирзой"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Мешок инкассаторский 60х100 с длинными ручками из брезента плотностью 580 г/м2"

    Кол-во: 0

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