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Номер извещения
ГП829530
Уникальный номер закупки
ДХО ОЗ 18-06
Наименование закупки
Поставка инкассаторского оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 495 287-61-00 доб. 29463
Факс
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Адрес электронной почты
Yulia.Parshina@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паршина Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инкассаторского оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 17:00 GMT +307.06.2018 17:0007.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829530Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инкассаторского оборудования Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 18:0008.06.2018 18:0008.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829530Дата и время вскрытия заявок Поставка инкассаторского оборудования Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инкассаторского оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см.Приложение №1 - Спецификация 1. Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество участника запроса предложений, в части, существенной для исполнителя договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника запроса предложений не должна быть приостановлена. 2. Исполнитель должен существовать на рынке инкассаторской п/ц не менее 3 лет. 3. Деятельность должна быть основной.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см.Приложение 3 - Форма рамочного договора поставки Банка ГПБ АО (Приложение № 3 к рамочному договору поставки).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
25.24.28.790
13.96.14.190
Документация лота
Приложение 5 - ТЗ - Сумка-баул для переноски 5 кассет с торцевой колесной базой на 3л. в 1экз.
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